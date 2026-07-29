UEFA κατά FIFA: Στο τραπέζι ακόμη και μποϊκοτάζ του Μουντιάλ 2030 για το σχέδιο Ινφαντίνο

Η πρόθεση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να προχωρήσει στην πώληση μεριδίου των κορυφαίων διοργανώσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σε επενδυτικό fund έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με την UEFA να ετοιμάζει την απάντησή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Sports», οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες θα συνεδριάσουν εντός της εβδομάδας, προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στο επίμαχο σχέδιο. Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται βρίσκεται ακόμη και η ακραία επιλογή του μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030, το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Μαρόκο, Πορτογαλία και Ισπανία, με εορταστικού χαρακτήρα αγώνες σε Παραγουάη, Ουρουγουάη και Αργεντινή.

Οι σχέσεις μεταξύ UEFA και FIFA παραμένουν τεταμένες, καθώς ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, φέρεται να αιφνιδιάστηκε από τις αποκαλύψεις, ενώ δεν είχε προηγηθεί καμία ενημέρωση για τις προθέσεις του Ινφαντίνο. Οι δύο πλευρές είχαν ήδη διαφωνήσει έντονα το τελευταίο διάστημα, με τον Τσέφεριν να απουσιάζει ακόμη και από τον πρόσφατο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το σχέδιο της FIFA έγινε γνωστό μέσα από δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο εξετάζεται η διάθεση μετοχών του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές. Η UEFA εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή της, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά τα θεμέλια της διακυβέρνησης του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και υπογραμμίζοντας πως η «ψυχή» του αθλήματος δεν μπορεί να μετατραπεί σε περιουσιακό στοιχείο προς πώληση.