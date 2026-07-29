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Ολυμπιακός: Το απόγευμα στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα

Νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα ο Γκουστάβο Σα για τον Ολυμπιακό

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Το απόγευμα στην Αθήνα ο Γκουστάβο Σα
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Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της απόκτησης του νεαρού Πορτογάλου μέσου βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (29/07) μέχρι πρότινος αρχηγός της Φαμαλικάο έρχεται στην Ελλάδα για να μπει στην τελική… ευθεία η μετακόμισή του στην ελληνική ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Γκουστάβο Σα αναμένεται να φτάσει στο «Ελ. Βενιζέλος» της Αθήνας, στις 16:55 της Τετάρτης (29/07), μέσω Λισαβόνας και στην συνέχεια θα βρεθεί στα γραφεία της ΠΑΕ στην Πλατεία Αλεξάνδρας προκειμένου να ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά με την υπογραφή των συμβολαίων.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την Πορτογαλία, ο Γκουστάβο Σα θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία θα αποκτήσει τα δικαιώματά του από την Φαμαλικάο, μ’ ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

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