Τετέι: «Το ποδόσφαιρο με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου, Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται»

Ο Ανδρέας Τετέι έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τονίζοντας πως όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στα όνειρα και στις ίσες ευκαιρίες.

Τετέι: «Το ποδόσφαιρο με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου, Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται»
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Ο Ανδρέας Τετέι συνεχίζει να δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο, συμμετέχοντας σε δράσεις που προάγουν την ισότητα και την προστασία των παιδιών. Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει αναλάβει και τον ρόλο του πρεσβευτή του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης προς την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Μέσα από την τοποθέτησή του, ο Τετέι υπογράμμισε ότι κάθε παιδί, ανεξαρτήτως καταγωγής ή συνθηκών ζωής, έχει δικαίωμα να ονειρεύεται και να διεκδικεί ένα καλύτερο μέλλον.

Παράλληλα, κάλεσε όλους να συμβάλουν ώστε τα παιδιά να έχουν τις ευκαιρίες και τη στήριξη που χρειάζονται, αναδεικνύοντας τη σημασία της αλληλεγγύης και της ισότητας ως θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας.

Το μήνυμα του Τετέι:

«Το ποδόσφαιρο με βοήθησε να πιστέψω στον εαυτό μου και να γίνω αυτό που είμαι σήμερα. Γι'αυτό στηρίζω την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ. Κάθε παιδί αξίζει να ονειρεύεται, γι'αυτό βοήθησε κι εσύ».

https://www.instagram.com/reel/DbXxE2KPGyy/
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