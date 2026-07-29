Στο «κόλπο» για ΝτεΡόζαν και οι Ουίζαρντς

Νέος «μνηστήρας» για τον ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν προέκυψε στο NBA, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μπήκαν δυναμικά στη διεκδίκηση του πολύπειρου γκαρντ/φόργουορντ.

Οι Ουίζαρντς αναζητούν έναν παίκτη με εμπειρία, ηγετικά χαρακτηριστικά και σταθερή επιθετική προσφορά, ώστε να πλαισιώσει το υπάρχον ρόστερ, στο οποίο βρίσκονται οι Άντονι Ντέιβις, Τρέι Γιανγκ και το ανερχόμενο ταλέντο Έι Τζέι Ντιμπάντσα.

Ο ΝτεΡόζαν έμεινε ελεύθερος από τους Σακραμέντο Κινγκς νωρίτερα μέσα στον μήνα και αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές της αγοράς. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 18,4 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ, με ποσοστό 49,7% στα σουτ εντός παιδιάς.

Στην πλούσια καριέρα του στο NBA, που ξεπερνά πλέον τα 15 χρόνια, ο 35χρονος έχει επιλεγεί έξι φορές σε All-Star Game και τρεις φορές στις κορυφαίες πεντάδες της λίγκας. Έχει φορέσει κατά σειρά τις φανέλες των Τορόντο Ράπτορς, Σαν Αντόνιο Σπερς, Σικάγο Μπουλς και Σακραμέντο Κινγκς, συνεχίζοντας την αναζήτηση του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του.