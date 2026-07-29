Euroleague: Αυτές είναι οι «διαβολοβδομάδες» για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό
Δείτε τις ημερομηνίες και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού AKTOR και του Ολυμπιακού στις δέκα διπλές αγωνιστικές της EuroLeague για τη νέα σεζόν.
Η EuroLeague γνωστοποίησε το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, με τους Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να μαθαίνουν και το πρόγραμμα των δέκα απαιτητικών «διαβολοβδομάδων» της regular season.
Η πρώτη διπλή αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των «διαβολοβδομάδων» για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας - Πού και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
1η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν
- Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Ολυμπιακός
- Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 20:00: Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός
- Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:30: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός
2η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 21:30: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR
- Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ
Ολυμπιακός
- Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 22:00: Βαλένθια – Ολυμπιακός
- Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:30: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
3η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο
- Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 19:30: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
- Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 20:30: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
- Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
4η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 22:00: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR
- Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 20:00: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
- Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
- Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
5η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας
- Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:45: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
- Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 21:45: Παρί – Ολυμπιακός
- Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:30: Ολυμπιακός – Παρτίζαν
6η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 12 Ιανουαρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια
- Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν Μονάχου
Ολυμπιακός
- Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπασκόνια
- Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Παρί
7η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι
- Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
- Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός
- Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου
8η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 9 Μαρτίου, 21:30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR
- Πέμπτη 11 Μαρτίου, 21:45: Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
- Τετάρτη 10 Μαρτίου, 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός
- Παρασκευή 12 Μαρτίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπεσίκτας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Όλο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια
9η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 23 Μαρτίου, 19:30: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR
- Πέμπτη 25 Μαρτίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν
Ολυμπιακός
- Τετάρτη 24 Μαρτίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
- Παρασκευή 26 Μαρτίου, 21:15: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
10η «διαβολοβδομάδα»
Παναθηναϊκός AKTOR
- Τρίτη 6 Απριλίου, 21:30: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR
- Πέμπτη 8 Απριλίου, 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR
Ολυμπιακός
- Τρίτη 6 Απριλίου, 20:45: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
- Παρασκευή 9 Απριλίου, 21:15: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις