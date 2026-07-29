Euroleague: Αυτές είναι οι «διαβολοβδομάδες» για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό

Η EuroLeague γνωστοποίησε το πλήρες πρόγραμμα της αγωνιστικής περιόδου 2026-27, με τους Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να μαθαίνουν και το πρόγραμμα των δέκα απαιτητικών «διαβολοβδομάδων» της regular season.

Η πρώτη διπλή αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 29 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία θα διεξαχθεί από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των «διαβολοβδομάδων» για Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό:

1η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ολυμπιακός

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, 20:00: Ζάλγκιρις – Ολυμπιακός

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, 21:30: Βίρτους Μπολόνια – Ολυμπιακός

2η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 21:30: Παρτίζαν – Παναθηναϊκός AKTOR

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ολυμπιακός

Τρίτη 13 Οκτωβρίου, 22:00: Βαλένθια – Ολυμπιακός

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 21:30: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

3η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 27 Οκτωβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Αρμάνι Μιλάνο

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 19:30: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 20:30: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

4η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 22:00: Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, 20:00: Ζάλγκιρις – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός

Τρίτη 17 Νοεμβρίου, 21:05: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

5η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:45: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, 21:45: Παρί – Ολυμπιακός

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου, 21:30: Ολυμπιακός – Παρτίζαν

6η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 12 Ιανουαρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν Μονάχου

Ολυμπιακός

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπασκόνια

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Παρί

7η «διαβολοβδομάδα»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Αυτό είναι όλο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού AKTOR στην κανονική διάρκεια

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου

8η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 9 Μαρτίου, 21:30: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 11 Μαρτίου, 21:45: Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός

Τετάρτη 10 Μαρτίου, 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός

Παρασκευή 12 Μαρτίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπεσίκτας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Όλο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στην κανονική διάρκεια

9η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 23 Μαρτίου, 19:30: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 25 Μαρτίου, 21:15: Παναθηναϊκός AKTOR – Παρτίζαν

Ολυμπιακός

Τετάρτη 24 Μαρτίου, 21:15: Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα

Παρασκευή 26 Μαρτίου, 21:15: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

10η «διαβολοβδομάδα»

Παναθηναϊκός AKTOR

Τρίτη 6 Απριλίου, 21:30: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός AKTOR

Πέμπτη 8 Απριλίου, 21:30: Αρμάνι Μιλάνο – Παναθηναϊκός AKTOR

Ολυμπιακός