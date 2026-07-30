Η Μαρία Πρεβολαράκη εμφανίστηκε στο « Βράσε Μπάλα » σε μια από τις πιο χαλαρές και αυθόρμητες τηλεοπτικές της παρουσίες, δείχνοντας μια πλευρά που σπάνια βλέπουμε.

Η κυρία της ελληνικής Πάλης έκανε για λίγο στην άκρη την εικόνα της συγκεντρωμένης πρωταθλήτριας, μίλησε με ειλικρίνεια για την καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας με χιούμορ πως «η μαγειρική δεν είναι το φόρτε της».

Ξεχωριστή στιγμή της εκπομπής ήταν η αναφορά της στον γάμο της με τον προπονητή της, Μόι, ανοίγοντας για πρώτη φορά ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της μιλώντας για τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει μαζί τόσα χρόνια.

Παράλληλα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην πορεία της -από τραυματισμούς και σκέψεις να σταματήσει, μέχρι τις απαιτητικές συνθήκες προπόνησης- αλλά και για τις μεγάλες επιτυχίες που ήρθαν σε μεγαλύτερη ηλικία και την κράτησαν δυνατή.

Με το βλέμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες πλέον, όπως η ίδια παραδέχεται, η Μαρία Πρεβολαρακη δείχνει πιο ώριμη από ποτέ να διεκδικήσει αυτό που της λείπει: Ένα ολυμπιακό μετάλλιο, ενώ δεν κρύβει και τα μελλοντικά της σχέδια για τη δημιουργία οικογένειας.

Το επεισόδιο αυτό του «Βρασε μπάλα» ανέδειξε τη Μαρία Πρεβολαράκη πιο ανθρώπινη, άμεση και αληθινή από ποτέ.