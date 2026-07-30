Η επιλογή των ΒΕΤΜΑΤ και Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Παναθηναϊκός – Πάκσι

Οι «πράσινοι» αναμένεται να τελειώσουν εύκολα την ιστορία, καθώς τα ρόστερ των δύο ομάδων δεν έχουν καμία σχέση και το σκορ του πρώτου αγώνα θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο για το «τριφύλλι».

Στο πρώτο ματς έγιναν 33 τελικές, ενώ αμφότερες οι ομάδες θα επιδιώξουν να τρέξουν για τους δικούς τους λόγους.

H ΒΕΤΜΑΤ κι ο Ανδρέας Ματθαιακάκης έχουν επιλέξει μια… ψαγμένη combo επιλογή για όλους ματς, ώστε να βαδίσουμε για ακόμα μια φορά τον δρόμο προς το ταμείο.

Η πρόταση της ημέρας (30/07):

21:30 Παναθηναϊκός – Πάκσι

ΠΡΟΤΑΣΗ: Combo 1 + Over 25,5 τελικές

ΑΠΟΔΟΣΗ: 1,80