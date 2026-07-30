Scouting Report, Σιλβέν Φρανσίσκο: Ο Παναθηναϊκός βρήκε τον κουμανταδόρο του

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν ο εκλεκτός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη θέση του βασικού άσσου. Μια κίνηση που βγάζει νόημα, κυρίως με τα χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Παναθηναϊκός στην αγορά, ειδικά μετά την αποχώρηση του Τσέντι Όσμαν.

Οι «πράσινοι» εκτός από τη δημιουργία, έψαχναν για έναν elite άσσο, που μπορεί να τους δώσει και σκορ. Όλα αυτά – και πολλά περισσότερα -, τα βρήκαν στο πρόσωπο του Γάλλου πρώην παίκτη της Ζάλγκιρις.

Pick and Roll και… αυτόφωτος

Ο Φρανσίσκο δεν είναι μια τυπική έκδοση point guard. Πρόκειται για έναν elite scoring point guard που έχει την ικανότητα να δημιουργεί τη δική του κατάσταση, είτε πρόκειται για slashing, είτε για shooting. Μπορεί δηλαδή να «χτυπήσει» στο 1v1 και να τελειώσει τη φάση με drive ή με σουτ.

Την περσινή χρονιά, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 14.6 πόντους, 44% στο σουτ και 39.3% στο τρίποντο, έχοντας παράλληλα 79% στις βολές, 2 ριμπάουντ και 5.8 ασίστ μέσο όρο, σε 24 λεπτά, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ζάλγκιρις.

Ουσιαστικά ο Φρανσίσκο έδινε 29.6 πόντους, είτε με δικά του καλάθια, είτε με ασίστ στη Λιθουανική ομάδα.

Ο Γάλλος ήταν ο μοναδικός που είχε την ελευθερία στη Ζάλγκιρις να αποφασίζει. Ήταν μάλιστα η πιο παραγωγικός παίκτης σε πόντους/ασίστ, πίσω από τον Μάικ Τζέιμς στη ΕuroLeague. Κάτι το οποίο γενικά είναι εντυπωσιακό, καθώς μιλάμε για έναν παίκτη, που είχε usage 27.8. Κάτι που στον Παναθηναϊκό, φυσικά, δεν αναμένεται να είναι τόσο μεγάλος ο αριθμός.

Σαν δημιουργός, είναι εξαιρετικός, αλλά όχι κορυφαίος. Βέβαια στα χέρια του Ομπράντοβιτς είναι δεδομένο ότι θα γίνει κορυφαίος, καθώς όπως έχει δείξει η πορεία του, ακούει, δουλεύει και σέβεται. Την περσινή χρονιά, ως Pick and Roll χειριστές, μέτρησε σε 5.5 κατοχές, 5.4 πόντους και 0.98 πόντους ανά κατοχή. Το αρνητικό του Φρανσίσκο είναι πως πολλές φορές λόγω του μεγάλου φόρτου που είχε επωμιστεί, έπαιζε κάτι σαν… hero ball, έχοντας τραβηγμένες προσπάθειες. Όμως, αυτό γινόταν επειδή είχε επωμιστεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο, κάτι που στον Παναθηναϊκό θα μπορέσει να κατανεμηθεί.

Ο «κίνδυνος» που ελλοχεύει στον Παναθηναϊκό, είναι πως λόγω ότι υπάρχουν δίπλα του εξαιρετικοί περιφερειακοί (Ναν, Σλούκας, Γκραντ, Μπάντιο) αλλά και φόργουορντ που θέλουν τη μπάλα στα χέρια τους (βλ. Χέιζ-Ντέιβις), θα χρειαστεί να προσαρμοστεί. Δηλαδή, να μπορέσει να παίξει off ball, κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έκανε σε μεγάλο βαθμό.

H παρεξηγημένη άμυνα του

O Φρανσίσκο δεν είναι κακός αμυντικός. Προσπαθεί, έχει θέληση. Απλώς στη Ζάλγκιρις αλλά και στις ομάδες που αγωνίστηκε, η κύρια «δουλειά» του ήταν να… τραβήξει το κουπί της επίθεσης, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως ήταν λογικό, έδινε την περισσότερη ενέργεια του στην επίθεση.

Σε γενικότερο πλαίσιο, είναι καλός αμυντικός. Έχει γρήγορα πόδια και μπορεί παρά τα 185 εκατοστά που μετριέται, το 1.94 άνοιγμα χεριών, βοηθά την περιφέρεια του Παναθηναϊκού να προσθέσει μέγεθος.

Εκεί που αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα, είναι η άμυνα μακριά από την μπάλα, ειδικά με ψηλότερους αντιπάλους. Το είδαμε πέρυσι με τον Ολυμπιακό, αφού ο coach Μπαρτζώκας τον στόχευε σχεδόν σε κάθε φάση. Βέβαια, ο φετινός Παναθηναϊκός, που έχει προσθέσει μέγεθος και αμυντικό φίλτρο, μπορεί να τον βοηθήσει.

Σε ένα γενικό σχόλιο, ο Φρανσίσκο προέρχεται από μια καταπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Ζάλγκιρις και στον Παναθηναϊκό θέλει να εξαργυρώσει την προηγούμενη σεζόν του. Είναι παίκτης που κάθε χρόνο γίνεται καλύτερος και αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Βρίσκεται στην καλύτερη του ηλικία και με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο, μπορεί πραγματικά να γίνει από top, elite.