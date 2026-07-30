Αντώνης Φώτσης: Ανανέωσε με τον Ηλυσιακό και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στα 45 του!

Ο πολύπειρος φόργουορντ θα συνεχίσει να βρίσκεται στα παρκέ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Ηλυσιακό για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Φώτσης, παρά τα 45 του χρόνια, επέλεξε να παραμείνει στην ομάδα, συνεχίζοντας την αγωνιστική του πορεία με τα χρώματα του ιστορικού συλλόγου και θα βρεθεί στα παρκέ για 31η σεζόν!

Η ανανέωση της συνεργασίας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τον Ηλυσιακό, καθώς η νέα σεζόν συμπίπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ηλυσιακού

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το τμήμα μπάσκετ του Ηλυσιακού Α.Ο. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αντώνη Φώτση.Σε μια ιστορική αγωνιστική περίοδο, όπου ο σύλλογός μας γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας (1927-2027), ο Ηλυσιακός συνεχίζει να πορεύεται με ανθρώπους που τιμούν πραγματικά τη φανέλα και τις αξίες του.Πάνω από όλα, ο Φώτσης είναι ένας άνθρωπος που αγαπά πραγματικά τον Ηλυσιακό και τα Ιλίσια. Με το ήθος, την αφοσίωση και την παρουσία του αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα μας, εμπνέοντας τους συμπαίκτες του και δίνοντας πάντα το παράδειγμα μέσα και έξω από το γήπεδο.Η παραμονή του δεν είναι απλώς μια ανανέωση. Είναι η συνέχεια μιας κοινής πορείας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την αγάπη για τον Ηλυσιακό και τα Ιλίσια, ειδικά σε αυτή την επετειακή αγωνιστική χρονιά που ο σύλλογος μας συμπληρώνει τα 100 χρόνια ιστορίας.Αντώνη, σε ευχαριστούμε που συνεχίζεις να είσαι κομμάτι της οικογένειάς.Καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία!»