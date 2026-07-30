ΠΑΟΚ – Ντιναμό Κιέβου: Η πιθανή ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» - Τα δύο «ερωτηματικά» του Λίσι

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τη Ντιναμό Κιέβου στην κατάμεστη Τούμπα, θέλοντας να υπερασπιστεί το 3-2 του πρώτου αγώνα και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση αποτελεί το πρώτο επίσημο εντός έδρας παιχνίδι του Αλέσιο Λίσι στον πάγκο του «Δικεφάλου», με τον Ιταλό τεχνικό να έχει καταλήξει στον βασικό κορμό της ενδεκάδας, διατηρώντας ωστόσο δύο «ερωτηματικά» μέχρι την τελευταία στιγμή.

Το πρώτο αφορά στο κέντρο της άμυνας, όπου ο Αρίτζ Ελουστούντο εμφανίζεται να έχει προβάδισμα για μία θέση δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη, χωρίς όμως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να διατηρηθεί στο αρχικό σχήμα ο Παντελής Χατζηδιάκος.

Το δεύτερο ερωτηματικό εντοπίζεται στην κορυφή της επίθεσης, με τον Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ να συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από τον Ανέστη Μύθο για τη θέση του βασικού.

Παράλληλα, όλα δείχνουν πως ο Ράχμαν Μπάμπα θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της άμυνας, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που τον κράτησε εκτός της πρώτης αναμέτρησης.

Η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Ελουστούντο (ή Χατζηδιάκος), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ (ή Μύθου).