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ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Μάγιερ, επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ο Καλοσκάμης

Ευχάριστα νέα για τον Μάρκο Νίκολιτς από την προπόνηση της ΑΕΚ στο Άπελντοορν, με τους Λόβρο Μάγιερ και Δημήτρη Καλοσκάμη να συμμετέχουν χωρίς προβλήματα στο πρόγραμμα.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Σε φουλ ρυθμούς ο Μάγιερ, επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα ο Καλοσκάμης
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Η ΑΕΚ επέστρεψε το πρωί της Πέμπτης (30/07) στις προπονήσεις στο Άπελντοορν, μία ημέρα μετά το φιλικό απέναντι στη Σάμσουνσπορ.

Ο Λόβρο Μάγιερ προπονήθηκε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, συνεχίζοντας την ομαλή ενσωμάτωσή του στους «κιτρινόμαυρους». Ο Κροάτης μέσος πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο φιλικό της Τετάρτης (29/07) και πλέον ανεβάζει ρυθμούς, έχοντας μπει πλήρως στο πρόγραμμα της ομάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, άλλωστε, είχε τονίσει μετά το φιλικό με την τουρκική ομάδα, ότι βασικός στόχος είναι να βοηθηθεί ο Κροάτης, ώστε να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα νέα δεδομένα.

Θετικά ήταν τα νέα και για τον Δημήτρη Καλοσκάμη, ο οποίος επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε το προηγούμενο διάστημα.

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