Θυμάσαι πώς ήταν ο LeBron James στο πρώτο 2Κ που εμφανίστηκε;

Πριν από είκοσι και πλέον χρόνια, ο LeBron James μπήκε για πρώτη φορά όχι μόνο στα παρκέ του NBA, αλλά και στον κόσμο των videogames. Και αν έχεις συνηθίσει να τον βλέπεις σήμερα με φωτορεαλιστικά γραφικά, motion capture και rating που τον κρατά στην ελίτ, καλύτερα να προετοιμαστείς ψυχολογικά. Γιατί η πρώτη του ψηφιακή εκδοχή είναι ένα ταξίδι πίσω σε μια εποχή όπου τα... pixels έκαναν ό,τι μπορούσαν.

Το 2003, άλλωστε, το PlayStation 3 δεν είχε καν κυκλοφορήσει και το παιχνίδι που σήμερα όλοι γνωρίζουμε ως NBA 2K λεγόταν ακόμα ESPN NBA Basketball. Άλλες δυνατότητες, άλλη τεχνολογία, άλλο gaming κυριολεκτικά. Και όμως, εκεί γεννήθηκε η ψηφιακή ιστορία ενός αθλητή που έμελλε να γίνει ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σειράς.

Από τα pixels στον απόλυτο cover star

Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις για τον LeBron James, τέσσερα πρωταθλήματα NBA, αμέτρητα ρεκόρ, ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας και μια καριέρα που μοιάζει να αψηφά τον χρόνο. Πλέον, στα 41 του χρόνια, έχει αφήσει πίσω του τους Lakers και ετοιμάζεται για το τελευταίο -εκτός απροόπτου- κεφάλαιο της διαδρομής του με τη φανέλα των Philadelphia 76ers.

Το εντυπωσιακό είναι ότι ούτε η ηλικία, ούτε τα χιλιόμετρα στα πόδια του έχουν ρίξει ιδιαίτερα την αξία του στον κόσμο του NBA 2K. Στο NBA 2K26 το overall rating του φτάνει στο 94, ένα νούμερο που για έναν παίκτη της ηλικίας του μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικό.

Πώς ήταν ο LeBron στο πρώτο του videogame

Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο καλοκαίρι του 2003. Το draft εκείνης της χρονιάς θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία όλων των εποχών. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Chris Bosh και μια ολόκληρη γενιά που άλλαξε το NBA. Λίγους μήνες αργότερα κυκλοφόρησε και το πρώτο videogame που τους περιλάμβανε, και κάπου εκεί συναντάμε έναν LeBron που δύσκολα θυμίζει τον σημερινό.

Το μοντέλο του χαρακτήρα είναι γεμάτο γωνίες, οι κινήσεις αρκετά άκαμπτες και το πρόσωπό του απέχει πολύ από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στα σύγχρονα παιχνίδια. Θα τον βρεις στο παρακάτω άλμπουμ:

Photo 1/2 Πηγή: Instagram factexplainers Photo 2/2 Πηγή: Instagram factexplainers

Η καλύτερη απόδειξη ότι πέρασαν... δεκαετίες

Η σύγκριση ανάμεσα στο τότε και το σήμερα δεν είναι απλώς μια επίδειξη τεχνολογικής προόδου. Είναι ίσως ο πιο διασκεδαστικός τρόπος να αντιληφθείς πόσο μεγάλη είναι η διάρκεια της καριέρας του LeBron James.

Από ένα πιξελιασμένο rookie που μετά βίας αναγνώριζες στην οθόνη, μέχρι έναν από τους πιο καλοσχεδιασμένους και υψηλότερα αξιολογημένους παίκτες του NBA 2K26. Αν κάτι σε κάνει να πεις «ο άνθρωπος παίζει πραγματικά μια ζωή», είναι αυτή ακριβώς η μετάβαση.

Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε αν το τελευταίο του μπασκετικό κεφάλαιο με τους 76ers, δίπλα στους Jaylen Brown, Joel Embiid και Tyrese Maxey, θα κλείσει τόσο εντυπωσιακά όσο εξελίχθηκε και η ψηφιακή του παρουσία όλα αυτά τα χρόνια.