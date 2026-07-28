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ΛεΜπρόν Τζέιμς: Θα ζει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αλλάζει τα δεδομένα στους Σίξερς, με αμερικανικά δημοσιεύματα να αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινείται καθημερινά στη Φιλαδέλφεια.

ΛεΜπρόν Τζέιμς: Θα ζει στη Νέα Υόρκη και θα πηγαίνει με ελικόπτερο στη Φιλαδέλφεια
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Δημοσιεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν πρόκειται να εγκατασταθεί στη Φιλαδέλφεια, αλλά θα διαμένει στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας τις καθημερινές μετακινήσεις του με ελικόπτερο.

Ο «Βασιλιάς» αποτελεί πλέον και επίσημα παίκτη των Σίξερς, με την άφιξή του να προκαλεί σημαντικές αλλαγές τόσο στον οργανισμό όσο και στην πόλη. Η μεταγραφή του έχει ήδη οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της ζήτησης για τα εισιτήρια των αγώνων της ομάδας, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να επεκταθούν και στην τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με εκτίμηση της The Boyd Company, η πρώτη σεζόν του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Σίξερς αναμένεται να αποφέρει στη Φιλαδέλφεια οικονομική δραστηριότητα ύψους από 250 έως 430 εκατομμύρια δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ο Μπράιαν Γουίντχορστ υποστήριξε ότι ο νέος αστέρας των Σίξερς θα έχει ως μόνιμη βάση τη Νέα Υόρκη, επιλέγοντας το ελικόπτερο για τις καθημερινές μετακινήσεις του προς τη Φιλαδέλφεια.

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