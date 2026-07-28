Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρεμιέρα στην Ουάσινγκτον - Η ώρα και το κανάλι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται στη μάχη του ATP 500 της Ουάσινγκτον, με στόχο να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στη διοργάνωση και να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που βρίσκεται στο Νο.51 της παγκόσμιας κατάταξης, αντιμετωπίζει τον Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.6), επικεφαλής του ταμπλό και περσινό κάτοχο του τίτλου.

Στα χαρτιά, ο 27χρονος Αυστραλός έχει τον πρώτο λόγο. Ωστόσο, η ιστορία είναι ξεκάθαρα υπέρ του Τσιτσιπά, ο οποίος μετρά 12 νίκες σε 13 μεταξύ τους αναμετρήσεις, έχοντας αποδείξει ότι γνωρίζει τον τρόπο να βρίσκει λύσεις απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και τον περασμένο Μάρτιο στο Μαϊάμι, όπου επικράτησε σε δύο σετ.

Ο Τσιτσιπάς προέρχεται από την κατάκτηση του τίτλου στο Γκστάαντ και επιδιώκει να μεταφέρει τη θετική του αγωνιστική εικόνα και στις διοργανώσεις που διεξάγονται σε σκληρή επιφάνεια.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει όχι πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/7) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6. Όποιος επικρατήσει στο συγκεκριμένο ματς, θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Μάρκος Γκιρόν ή τον Κρουζ Χιούιτ.