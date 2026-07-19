Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς άντεξε στην πίεση του Κολινιόν, επικράτησε με 2-1 σετ στον τελικό του Γκστάαντ και πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Tsitsipas is back: Επέστρεψε στους τίτλους μετά από 17 μήνες ο φορμαρισμένος Στέφανος
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Ο Τσιτσιπάς είναι εδώ! Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκληρώθηκε η πορεία του Έλληνα πρωταθλητή στην Ελβετία, με τον ίδιο να επιστρέφει στην κορυφή ενός τουρνουά μετά από αρκετό καιρό.

Πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του 250αριού του Γκστάαντ, έκαμψε την αντίσταση του Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ (6-4, 6-7, 6-3) και πανηγύρισε την κατάκτηση του τροπαίου.

Παρότι το χαμένο δεύτερο σετ θα μπορούσε να τον αποσυντονίσει, ο «Στεφ» (Νο85 στην κατάταξη) έβγαλε χαρακτήρα στο κορτ. Διατήρησε την ψυχραιμία του, καθάρισε τις κρίσιμες φάσεις στο τρίτο σετ απέναντι στον Βέλγο (Νο42) και έφτασε δίκαια στην επικράτηση.

Αυτή η επιτυχία έχει ξεχωριστή σημασία για τον Τσιτσιπά, καθώς αποτελεί τον 13ο τίτλο στην επαγγελματική του καριέρα, αλλά και τον πρώτο του μετά από έναν χρόνο και πέντε μήνες, σπάζοντας μια... κατάρα που κρατούσε από τον Φεβρουάριο του 2025.

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