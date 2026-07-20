Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

Σε έξι χώρες και τρεις ηπείρους η επόμενη διοργάνωση.

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030
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Το Μουντιάλ 2026 πέρασε στην ιστορία με την Ισπανία να ανεβαίνει στον παγκόσμιο θρόνο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, όμως η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο μεγάλο ραντεβού.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 αναμένεται να είναι το πιο ξεχωριστό Μουντιάλ που έχει διεξαχθεί ποτέ, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε έξι χώρες και τρεις διαφορετικές ηπείρους, συνδυάζοντας την ιστορία του θεσμού με μία πρωτόγνωρη οργανωτική πρόκληση.

Το μεγαλύτερο μέρος της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στην Ισπανία, την Πορτογαλία και το Μαρόκο, οι οποίες θα αποτελέσουν τον βασικό πυρήνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι τρεις χώρες θα υποδεχθούν την πλειονότητα των αναμετρήσεων, ενώ εκεί θα διεξαχθούν και τα σημαντικότερα παιχνίδια της τελικής φάσης, συμπεριλαμβανομένων των κρίσιμων αγώνων που θα κρίνουν την πορεία των κορυφαίων εθνικών ομάδων του κόσμου.

Η συνεργασία Ευρώπης και Αφρικής δημιουργεί μία διοργάνωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς για πρώτη φορά το Μουντιάλ θα έχει τόσο έντονη μεγάλη διάσταση.

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Παρά το γεγονός ότι ο κύριος όγκος του τουρνουά θα διεξαχθεί σε Ιβηρική Χερσόνησο και Μαρόκο, η έναρξη του Μουντιάλ 2030 θα έχει έντονο συμβολισμό.

Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν από έναν αγώνα, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η επιλογή αυτή αποτελεί φόρο τιμής στην ιστορία της διοργάνωσης, καθώς το πρώτο Μουντιάλ πραγματοποιήθηκε το 1930 στην Ουρουγουάη, εκεί όπου γράφτηκαν οι πρώτες σελίδες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού θεσμού.

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