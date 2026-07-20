Παρουσιάστηκε από τον ΠΑΟΚ ο Όσμαν - Ο Πρέλεβιτς του παρέδωσε τη φανέλα (pics)

Παίκτης του ΠΑΟΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Τζέντι Όσμαν, με τον Τούρκο να παρουσιάζεται αυτή την ώρα στην PAOK Sports Arena, γνωρίζοντας την απόλυτη αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας κατά την είσοδό του στο «Παλατάκι».

Η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι του «Δικεφάλου» κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του ήταν εκρηκτική, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ικανοποίηση του κόσμου για τη συγκεκριμένη μεταγραφική υπέρβαση.

Η απόκτηση του διεθνούς φόργουορντ αντικατοπτρίζει τις υψηλές βλέψεις και τη φιλοδοξία που συνοδεύουν τον ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με φόντο μια πρωταγωνιστική πορεία σε πρωτάθλημα και EuroCup.

Σε μια ξεχωριστή στιγμή, ο θρύλος της ομάδας Μπάνε Πρέλεβιτς παρέδωσε τη φανέλα με τον «Δικέφαλο του βορρά» στον Όσμαν, με τον 31χρονο να επιλέγει να φορέσει το νούμερο 6 ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε. Σας εκτιμώ πολύ. Τώρα το καλοκαίρι θα μπορούσατε να είστε στη θάλασσα, αλλά είστε εδώ. Πρώτα από όλα, ευχαριστώ κύριε Μυστακίδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον προπονητή μας, τον Αντρέα Τρινκιέρι, αλλά και τον Γιώργο Τσιάρα. Από την πρώτη στιγμή με ενέπνευσαν και μου εξήγησαν το πρότζεκτ», είπε ο Τζέντι Οσμάν στην πρώτη του τοποθέτηση.

«Θέλω να ευχαριστησω εσάς για την όμορφη υποδοχή που μου ετοιμάσατε. Την πρώτη φορά που μίλησα με αυτούς τους 3 άντρες μου εξήγησαν το όραμα και τις φιλοδοξίες τους για αυτό τον σύλλογο. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πως ήθελα να ήμουν εδώ, συμπλήρωσε.

Σας ευχαριστώ πολύ για ακόμα μια φορά. Είμαι ευγνώμων για αυτήν την ευκαιρία. Τα τελευταία δύο χρόνια που ερχόμουν εδώ και έπαιζα δεν ήταν ποτέ εύκολο να κερδίσω. Ήταν πάντα δύσκολο και τώρα είμαι εδώ για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ότι περισσότερο μπορούμε και μαζί με εσάς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα και το EuroCup και θα τα καταφέρουμε και με τη δική σας βοήθεια.

Σας υπόσχομαι πως θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε αγώνα».

Δείτε φωτογραφίες από την παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν: