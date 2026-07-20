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ΑΕΚ: Στην αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα για το ματς με τη Βίκινγκουρ

Ο Κινγκς Κάνγκουα βρίσκεται κανονικά στα πλάνα της Χάποελ Μπερ Σεβά για την αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ, ενώ αν αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την ΑΕΚ στα playoffs της διοργάνωσης.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Στην αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα για το ματς με τη Βίκινγκουρ
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H ΑΕΚ εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα, ωστόσο ο Ζαμπιανός μέσος παραμένει στα πλάνα της Χάποελ Μπερ Σεβά ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.

Ο 27χρονος χαφ, ο οποίος αποτελεί μία από τις βασικές επιλογές της Ένωσης για την ενίσχυση του άξονα της μεσαίας γραμμής, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βίκινγκουρ στο Ρέικιαβικ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, ο Κάνγκουα συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει στη βασική ενδεκάδα της ομάδας του στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Ισλανδούς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε περίπτωση που ο Ζαμπιανός μέσος αγωνιστεί με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League και στη συνέχεια ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με τους «κιτρινόμαυρους» στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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