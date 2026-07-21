Αργεντινή: Αποθέωση για τον Μέσι και τους συμπαίκτες του μετά τον χαμένο τελικό στο Μουντιάλ

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής μπορεί να μην επέστρεψε από το Μουντιάλ με το τρόπαιο στις αποσκευές της, όμως η υποδοχή που της επιφύλαξαν οι φίλαθλοι ήταν αντάξια... πρωταθλήτριας.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Εσεΐσα, αλλά και κατά μήκος της διαδρομής που ακολούθησε η αποστολή μέχρι το προπονητικό κέντρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας. Με σημαίες, καπνογόνα και συνθήματα, οι φίλαθλοι θέλησαν να εκφράσουν την αναγνώρισή τους στους ποδοσφαιριστές του Λιονέλ Σκαλόνι για την πορεία και την προσπάθειά τους στη διοργάνωση.

Simply 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐚, don’t try to understand it ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/DAjDW3yxgX — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 21, 2026

Στο αεροδρόμιο είχε διαμορφωθεί ειδικός χώρος υποδοχής με κόκκινο χαλί, ενώ η μπάντα των Γρεναδιέρων έδωσε ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, ερμηνεύοντας το γνωστό «Muchachos». Παράλληλα, μια μεγάλη επιγραφή με τη λέξη «Gracias» αποτύπωνε το μήνυμα ευγνωμοσύνης του κόσμου προς την εθνική ομάδα.

Despite the World Cup final loss, thousands of Argentine fans were there to welcome their heroes home. Respect. 🫡 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/Bo9UfU60nL — MC (@CrewsMat10) July 20, 2026

Στη συνέχεια, οι διεθνείς επιβιβάστηκαν σε ανοιχτό λεωφορείο και γνώρισαν την αποθέωση στους δρόμους του Μπουένος Άιρες. Αν και η Αργεντινή ηττήθηκε από την Ισπανία στον τελικό, το πανηγυρικό κλίμα παρέμεινε αμείωτο, με τους φιλάθλους να μετατρέπουν την επιστροφή της αποστολής σε μια μεγάλη γιορτή.

Αξίζει να σημειωθεί πως η μαζική παρουσία του κόσμου ήταν αυθόρμητη, καθώς δεν είχε προγραμματιστεί κάποια επίσημη εκδήλωση. Παρ' όλα αυτά, χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να βρεθούν δίπλα στους διεθνείς και να τους εκφράσουν τη στήριξή τους. Ο Λιονέλ Μέσι και ορισμένοι ακόμη ποδοσφαιριστές δεν επέστρεψαν μαζί με την υπόλοιπη αποστολή, καθώς ταξίδεψαν απευθείας προς τις οικογένειες ή τις ομάδες τους. Η απουσία του αρχηγού, ωστόσο, δεν επηρέασε τον ενθουσιασμό των φιλάθλων.