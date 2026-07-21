Παναθηναϊκός: Έβγαλε όλη την προπόνηση ο Φαν Ντρόνγκελεν

Ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν προπονήθηκε σήμερα σε φουλ ρυθμούς μαζί με την υπόλοιπη ομάδα του Παναθηναϊκού και όλα δείχνουν πως θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση απέναντι στην Πάκσι.

Για να ολοκληρωθεί, πάντως, η διαδικασία δήλωσής του στην ευρωπαϊκή λίστα, απομένει η αποστολή του δελτίου του από τη Σάμσουνσπορ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Τουρκία, το συγκεκριμένο έγγραφο αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη.

Η σημερινή προπόνηση ήταν προσαρμοσμένη στις ανάγκες του επερχόμενου αγώνα, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και το τεχνικό του επιτελείο να επικεντρώνονται στην αγωνιστική τακτική και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Αφού ολοκληρώθηκε το αρχικό στάδιο της προθέρμανσης, οι παίκτες δούλεψαν πάνω σε συγκεκριμένα τακτικά σενάρια, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στις αποστάσεις που πρέπει να διατηρούν οι γραμμές, στις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών, στην άμεση μετάβαση από άμυνα σε επίθεση και το αντίστροφο, αλλά και στην ανάπτυξη των συνεργασιών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ασκήσεις στις στατικές φάσεις, όπου οι ποδοσφαιριστές εξασκήθηκαν τόσο στην εκτέλεση και αξιοποίηση των επιθετικών στημένων όσο και στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων αμυντικών καταστάσεων.