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Ολυμπιακός: Ομόφωνη έγκριση της ΕΟΕ για τη νομοθετική ρύθμιση του «Γ. Καραϊσκάκης»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έδωσε ομόφωνα το «πράσινο φως» στον Ισίδωρο Κούβελο, προκειμένου να παραστεί στη Βουλή για τη νομοθετική ρύθμιση που αφορά το «Γ. Καραϊσκάκης».

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Ομόφωνη έγκριση της ΕΟΕ για τη νομοθετική ρύθμιση του «Γ. Καραϊσκάκης»
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Εξελίξεις σημειώθηκαν στο ζήτημα που αφορά το «Γ. Καραϊσκάκης» και τα έργα που σχεδιάζει ο Ολυμπιακός με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου.

Η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα, με 37 ψήφους υπέρ σε σύνολο 37 μελών, την παρουσία της ΕΟΕ στη Βουλή, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για τη νέα νομοθετική ρύθμιση που αφορά την έδρα των «ερυθρόλευκων».

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Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, εξουσιοδοτείται να παραστεί στη Βουλή, όπου μέσα στο επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να συζητηθεί και, εκτός απροόπτου, να ψηφιστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση.

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Η ψήφιση της ρύθμισης αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την υλοποίηση του σχεδιασμού που αφορά το νέο, υπερσύγχρονο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, προβλέπεται να χρησιμοποιείται από τον Ολυμπιακό από το καλοκαίρι του 2029.

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