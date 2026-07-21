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Ολυμπιακός: Μπήκε στην προετοιμασία ο Ελ Κααμπί - Επέστρεψε νωρίτερα από την άδειά του

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται πλέον στην Ολλανδία, καθώς επέστρεψε πριν από τη λήξη της άδειάς του και τέθηκε από το πρωί της Τρίτης (21/07) στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Γιώργος Κυριακόπουλος

Ολυμπιακός: Μπήκε στην προετοιμασία ο Ελ Κααμπί - Επέστρεψε νωρίτερα από την άδειά του
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Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί εντάχθηκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, δίνοντας ακόμη μία λύση στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Ο Μαροκινός φορ αποφάσισε να επιστρέψει νωρίτερα από την προγραμματισμένη άδειά του και βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, με στόχο να καλύψει το χαμένο έδαφος από το πρώτο μέρος της προετοιμασίας και να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Ο Ελ Κααμπί είχε παρατεταμένες αγωνιστικές υποχρεώσεις λόγω της συμμετοχής του Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η εθνική του ομάδα έφτασε μέχρι τα προημιτελικά, πριν αποκλειστεί από τη Γαλλία. Για τον λόγο αυτό είχε λάβει επιπλέον ημέρες άδειας, ωστόσο επέλεξε να επιστρέψει νωρίτερα.

Με την επιστροφή του Ελ Κααμπί, ο Μεντιλίμπαρ έχει πλέον στη διάθεσή του και τον Μεντί Ταρέμι, ο οποίος είχε ήδη ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Οι δύο επιθετικοί ανεβάζουν σταδιακά ρυθμούς, προσφέροντας περισσότερες επιλογές ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων και των πρώτων επίσημων αγώνων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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