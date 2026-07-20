Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία Ταρέμι και Ελ Κααμπί - Πότε μπαίνουν στις προπονήσεις

Με δύο σημαντικές προσθήκες στην επιθετική του γραμμή συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, καθώς Μεντί Ταρέμι και Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενσωματώνονται στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων».

Ο Ιρανός επιθετικός έφτασε το απόγευμα της Κυριακής (19/07) στην Ολλανδία, έχοντας εξασφαλίσει λίγες επιπλέον ημέρες άδειας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, προκειμένου να ξεκουραστεί αλλά και να εξετάσει τα δεδομένα γύρω από το μέλλον του.

Το ενδεχόμενο παραμονής ή αποχώρησής του από τον Ολυμπιακό παραμένει ανοιχτό. Ο Ταρέμι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, ενώ σε περίπτωση μετακίνησής του θα πρέπει να υπάρξει επίσημη πρόταση.

Από τη Δευτέρα (20/07), πάντως, τίθεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στα δύο τελευταία φιλικά προετοιμασίας απέναντι στην Αντβέρπ και την Άλκμααρ, στις 24 και 25 Ιουλίου.

Στο μεταξύ, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενημέρωσε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού ότι θα αφιχθεί την Τρίτη (21/07) στην Ολλανδία, επιλέγοντας να επιστρέψει νωρίτερα, χωρίς να κάνει χρήση ολόκληρης της άδειας που είχε μετά τη συμμετοχή του με την εθνική Μαρόκου στο Παγκόσμιο Κύπελλο.