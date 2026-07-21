Ανακοίνωσε πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ ο Πανθρακικός

Η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Γκορντεζιάνι, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

O γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 2002 επιθετικός, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Με την ομάδα Κ19 κατέγραψε 29 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 14 γκολ, ενώ με τον ΠΑΟΚ Β αγωνίστηκε σε 45 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Στη συνέχεια ακολούθησε το βήμα στο εξωτερικό, αγωνιζόμενος για δύο χρόνια με τις φανέλες της Ντιναμό Τιφλίδας και της ΦΚ Σεράγεβο. Με τη Ντιναμό Τιφλίδας πραγματοποίησε 35 συμμετοχές και πέτυχε 6 γκολ, ενώ με τη ΦΚ Σεράγεβο στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός κατέγραψε 13 συμμετοχές και 2 γκολ.

Τελευταίος του σταθμός πριν τον Πανθρακικό ήταν η Ελλάς Σύρου, με την οποία είχε 11 συμμετοχές και 3 γκολ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εκτελεστική του ικανότητα.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Γεωργίας Κ21, με την οποία μετρά 14 συμμετοχές και 3 γκολ, αποτελώντας σταθερό μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας του.

Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανθρακικού και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»