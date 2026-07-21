· Πανθρακικός

Ανακοίνωσε πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ ο Πανθρακικός

Την απόκτηση του Βασίλη Γκορντεζιάνι ανακοίνωσε ο Πανθρακικός, στην επιστροφή της ομάδας από την Κομοτηνή στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Ανακοίνωσε πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ ο Πανθρακικός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ανακοίνωση:

«Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Βασίλη Γκορντεζιάνι, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

O γεννημένος στις 29 Ιανουαρίου 2002 επιθετικός, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όπου ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του. Με την ομάδα Κ19 κατέγραψε 29 συμμετοχές, πετυχαίνοντας 14 γκολ, ενώ με τον ΠΑΟΚ Β αγωνίστηκε σε 45 αναμετρήσεις, σημειώνοντας 11 γκολ και μοιράζοντας 4 ασίστ.

Στη συνέχεια ακολούθησε το βήμα στο εξωτερικό, αγωνιζόμενος για δύο χρόνια με τις φανέλες της Ντιναμό Τιφλίδας και της ΦΚ Σεράγεβο. Με τη Ντιναμό Τιφλίδας πραγματοποίησε 35 συμμετοχές και πέτυχε 6 γκολ, ενώ με τη ΦΚ Σεράγεβο στην οποία αγωνίστηκε ως δανεικός κατέγραψε 13 συμμετοχές και 2 γκολ.

Τελευταίος του σταθμός πριν τον Πανθρακικό ήταν η Ελλάς Σύρου, με την οποία είχε 11 συμμετοχές και 3 γκολ, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την εκτελεστική του ικανότητα.

Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Γεωργίας Κ21, με την οποία μετρά 14 συμμετοχές και 3 γκολ, αποτελώντας σταθερό μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας του.

Βασίλη, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανθρακικού και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!»

https://www.instagram.com/p/DbBVCdqu2vE/
COMMENTS
LATEST NEWS
05:27 NBA

NBA: Υπέγραψε στους Λέικερς ο Θάιμπουλ

02:15 SUPER LEAGUE 2

Ανακοίνωσε πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ ο Πανθρακικός

00:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Βούλιαξε» η Μαδρίτη - Λαοθάλασσα στην υπoδοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, Ισπανίας

23:43 SUPER LEAGUE 2

Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βαρσάμη

23:27 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Στην αποστολή της Χάποελ Μπερ Σεβά ο Κάνγκουα για το ματς με τη Βίκινγκουρ

23:02 EUROLEAGUE

Αποχαιρέτησε τον Όσμαν ο Λεσόρ: «Σου εύχομαι τα καλύτερα αδερφέ μου»

22:41 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Η FIFA ξεκινάει έρευνα κατά της Αργεντινής για τα επεισόδια στον τελικό

22:32 NBA

«Βόμβα» από την Ισπανία: «Ο Χεζόνια ενημέρωσε τη Ρεάλ πως αποχωρεί για το NBA»

22:10 SUPER LEAGUE 2

Super League 2: Καλύτερος προπονητής στο Νότο ο Χριστοφιλέας

21:37 SUPER LEAGUE

Αναχώρησε για Ολλανδία η Κηφισιά (pics)

21:06 EUROLEAGUE

Ομπράντοβιτς για τη φωτογραφία με Διαμαντίδη: «Από τις καλύτερες της καριέρας μου»

20:54 MUNDIAL

Η ξεχωριστή ανάρτηση του Μέσι μετά τον τελικό του Μουντιάλ: «Ο πόνος είναι τεράστιος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας