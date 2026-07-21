Πώς θα την παλέψουμε τώρα που δεν έχει Μουντιάλ;

Τελείωσε. Το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκε, η Ισπανία το σήκωσε, ο Μέσι «βούρκωσε», το ίδιο και εμείς, τα stories με τις σημαίες εξαφανίστηκαν και ξαφνικά η ζωή απέκτησε ένα τεράστιο κενό ανάμεσα στις 22:00 και τις… 04:00. Εκεί που κάθε βράδυ ήξερες ακριβώς τι θα κάνεις, τώρα κοιτάζεις το πρόγραμμα της τηλεόρασης και αναρωτιέσαι ποιος αποφάσισε ότι είναι καλή ιδέα να παίζει επανάληψη ενός ντοκιμαντέρ για τους πιγκουίνους.

Το Μουντιάλ δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο, αλλά κοινωνικό άλλοθι. Για έναν μήνα μπορείς να πεις «δεν μπορώ, έχει αγώνα» και κανείς δεν σε κρίνει. Ούτε η παρέα, ούτε η σύντροφος, ούτε η μητέρα σου που ήθελε να πας να αλλάξεις μια λάμπα από τον Μάρτιο.

A fan reacts to Spain's victory over Argentina in the World Cup final soccer match at a fan gathering in Buenos Aires, Argentina, Sunday, July 19, 2026. (AP Photo/Gustavo Garello) AP

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Και τώρα τι;

Πρώτα απ' όλα, πρέπει να αποδεχτείς την πραγματικότητα. Δεν έχει άλλο «σήμερα παίζει η Βραζιλία», πέναλτι στο 98', ούτε VAR που κρατάει περισσότερο από οικογενειακό τραπέζι. Το μόνο VAR που θα βλέπεις είναι όταν ξαναδείς το υπόλοιπο του λογαριασμού σου μετά από έναν μήνα παραγγελιών.

Επίσης, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις ξανά τους ανθρώπους που μένουν στο σπίτι σου. Κάποιοι λέγονται σύντροφοι, άλλοι παιδιά, άλλοι συγκάτοικοι. Είναι εκεί όλο αυτό το διάστημα. Απλώς περνούσες από δίπλα τους φωνάζοντας «σσσς, κόρνερ στο 98’!».

Τουλάχιστον υπάρχει κάτι θετικό

Η θετική πλευρά είναι ότι επιτέλους μπορείς να ξανακοιμηθείς φυσιολογικά. Δεν χρειάζεται να εξηγείς γιατί κοιμήθηκες στις δύο επειδή έβλεπες ανάλυση για το αν ο δεξιός μπακ της Ουρουγουάης έπρεπε να πατήσει μισό νούμερο πιο μέσα. Όσο κι αν μας αρέσει το ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή πρέπει να παραδεχτούμε ότι κανείς δεν έγινε καλύτερος άνθρωπος επειδή είδε πέντε post-game εκπομπές στη σειρά.

Βέβαια, υπάρχει και το σύνδρομο της στέρησης. Θα πιάσεις τον εαυτό σου να βλέπει οποιοδήποτε ματς κυκλοφορεί. Φιλικό προετοιμασίας; Μέσα. Πρωτάθλημα τρίτης κατηγορίας στη Σκανδιναβία; Γιατί όχι; Τελικός κυπέλλου εργαζομένων σε βιομηχανική περιοχή; Βάλε καφέ. Ή αλλιώς τα προκριματικά για το Europa Conference League τα οποία ξεκινούν άμεσα για τις ελληνικές ομάδες.

Κάπου εκεί όμως πρέπει να θυμηθείς ότι υπάρχει ζωή και εκτός γηπέδου. Μπορείς να ξαναβγείς για ποτό χωρίς να ψάχνεις μανιωδώς μαγαζί με οθόνη 85 ιντσών ή έστω να διαβάσεις ένα βιβλίο. Εντάξει, μη βιαστείς, αλλά σίγουρα έχεις πολλά καλύτερα πράγματα να κάνεις.

Στην τελική πήγαινε δες την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν που παίζεται αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους, ή κλείσε εισιτήριο για την πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day, και για να μπεις περισσότερο στο κλίμα απόλαυσε το πρώτο trailer του Avengers: Doomsday!

Και κάπως έτσι περνούν οι μήνες

Μέχρι να εμφανιστεί ξανά μια μεγάλη διοργάνωση, να γεμίσουν τα γκρουπ chat με προβλέψεις, να ξεκινήσουν οι καβγάδες για το ποιος "ξέρει μπάλα" και να ανακαλύψουμε όλοι ξανά ότι είμαστε... ομοσπονδιακοί προπονητές από τον καναπέ.

Μέχρι τότε, κουράγιο. Το ποδόσφαιρο δεν τελειώνει ποτέ. Απλώς κάνει ένα διάλειμμα για να προλάβουν οι πίτσες, οι μπίρες και οι σχέσεις μας να αναρρώσουν.

Στην τελική άντε κάνε καμιά γυμναστική, γιατί πολύ καιρό την έχεις παρατήσει μάλλον. Καιρός να κοινωνικοποιηθείς, έστω και με αυτόν τον τρόπο.