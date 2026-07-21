· Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: «Η βόμβα που έρχεται είναι δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας»

Μεταγραφική... βόμβα προανήγγειλαν οι Βοιωτοί.

Λεβαδειακός: «Η βόμβα που έρχεται είναι δώρο για τα 65 χρόνια της ομάδας»
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Μία μεγάλη έκπληξη φαίνεται πως ετοιμάζει ο Λεβαδειακός για τους φιλάθλους του, με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου.

Η ομάδα της Βοιωτίας προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, μέσω της οποίας προανήγγειλε μία σημαντική είδηση. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία εικόνα με ένα χαρακτηριστικό emoji, το οποίο παραπέμπει στον ιδιοκτήτη της ομάδας, Γιάννη Κομπότη, να κρατά στα χέρια του μία... βόμβα.

Το μήνυμα που συνόδευε τη δημοσίευση ήταν ξεκάθαρο και άφησε αρκετά περιθώρια για speculation: «Η "βόμβα" που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδειακού».

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