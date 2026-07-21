Με Ελουστόντο στην Πολωνία ο ΠΑΟΚ

Με πρωινή προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του επί ελληνικού εδάφους, ενόψει της αναμέτρησης με τη Ντιναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League.

Στο αγωνιστικό σκέλος, το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κατοχής (Rondo), δουλειά στην τακτική, καθώς και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, με το τεχνικό επιτελείο να δίνει έμφαση στις τελευταίες λεπτομέρειες πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Ο Άριτζ Ελουστόντο θα ταξιδέψει κανονικά στην Πολωνία και θα είναι στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι. Ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν τη θεραπεία τους, παραμένοντας εκτός του κανονικού προγράμματος προπονήσεων.