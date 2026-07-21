Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο Καμπουρίδη

Στην Καρδίτσα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης.

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε τον Κωνσταντίνο Καμπουρίδη
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Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καμπουρίδη με συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2018, ενώ το καλοκαίρι του 2024 μεταγράφηκε στον Ηρακλή. Με τους «κυανόλευκους» πανηγύρισε την άνοδο στη Stoiximan GBL το 2025.

Παράλληλα, έχει φορέσει συνολικά 35 φορές τη φανέλα των Εθνικών ομάδων Παίδων, Εφήβων και Νέων Ανδρών.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την προσθήκη του Κωνσταντίνου Καμπουρίδη στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.

Ο 27χρονος αθλητής αποτελεί την πέμπτη προσθήκη στον ελληνικό κορμό της ομάδας και θα φοράει για τα δυο επόμενα χρόνια την «κυανόλευκη» φανέλα.

Ο Θεσσαλονικιός αθλητής γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1999 και με ύψος 2.02 μ. αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ. Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ενώ ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 2018 με τη φανέλα του Πευκοχωρίου στην Α2 Εθνική. Ακολούθησαν στην Α2 η Ελευθερούπολη (2019-20), ο Πανερυθραϊκός (2020-23), επιστροφή στην Ελευθερούπολη (2023-24), ενώ το 2024 μεταπήδησε στον Ηρακλή, με τον οποίο κατέκτησε την άνοδο στη GBL το 2025. Την περασμένη σεζόν έκανε ντεμπούτο στη GBL με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με 17 παρουσίες στο πρωτάθλημα και 10 ευρωπαϊκές συμμετοχές στη διοργάνωση του ENBL.

Είναι συνολικά 35 φορές διεθνής με τις Εθνικές ομάδες Παίδων, Εφήβων και Νέων Ανδρών.

Καλωσορίζουμε τον Κωνσταντίνο στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».

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