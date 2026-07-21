Λεβαδειακός: Ανακοινώνει τη «βόμβα» με Άντριαν Σουτ - Ποιος είναι ο Ρουμάνος μέσος

Ο Λεβαδειακός είναι έτοιμος να ανακοινώσει μία «ηχηρή» μεταγραφή, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα θα αποκτήσει τον πολύπειρο Ρουμάνο, Άντριαν Σουτ.

Οι Βοιωτοί είχαν προαναγγείλει ένα πολύ δυνατό «χτύπημα» με αφορμή τα 65α γενέθλια του συλλόγου, με τους «πράσινους» να φέρονται μία... ανάσα από τον άλλοτε αρχηγό της Στεάουα Βουκουρεστίου.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα για τον 27χρονο ενδιαφέρθηκε και η Φροζινόνε, ωστόσο ο Λεβαδειακός ήταν ο τελικός νικητής και θα τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού.

Το who is who του Άντριαν Σουτ

Ο 27χρονος μέσος έχει παραστάσεις από ευρωπαϊκές διοργανώσεις με τη ρουμανίκη ομάδα, ενώ συνολικά έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και άλλα τόσα Σούπερ Καπ, κατάγραφοντας 212 συμμετοχές με 16 γκολ και 14 ασίστ στα 5,5 χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο.

Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Αλ Αΐν, όπου κι εκεί πανηγύρισε δύο τίτλους, μετρώντας 14 ματς και ένα γκολ.

Ο νέος προπονητής του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους γνωρίζει άριστα στον Άντριαν Σουτ από την κοινή τους θητεία στη Ρουμανία και όπως όλα δείχνουν είναι εκείνος που εισηγήθηκε την απόκτησή του, μιας και είναι ένας ποδοσφαιριστής, του οποίου τις ικανότητας εκτιμάει πάρα πολύ.