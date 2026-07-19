Παναθηναϊκός: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τον πρώτο αγώνα με την Πάκσι

Λίγες ημέρες μένουν πριν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός τις επίσημες υποχρεώσεις του, όπου την Πέμπτη (23/7, 21:00) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Πάκσι.

Οι φίλοι των «πράσινων« εξαφανίζουν με γοργούς ρυθμούς τα λίγα εισιτήρια που έχουν διαθέσει οι Ούγγροι, τα οποία είναι μόλις 230

Συγκεκριμένα οι οπαδοί του «τριφυλλιού» έχουν εξαντλήσει τα περισσότερα και το sold out είναι πλέον θέμα χρόνου για την αναμέτρηση του β' προκριματικού γύρου του Conference League.

Υπενθυμίζεται ότι η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης τις 21:30.