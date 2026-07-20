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Μουντιάλ 2026: Καλύτερος παίκτης ο Ρόδρι φώναζε «Μέσι, Μέσι» το γήπεδο

Ισπανική κυριαρχία στα ατομικά βραβεία της διοργάνωσης.

Μουντιάλ 2026: Καλύτερος παίκτης ο Ρόδρι φώναζε «Μέσι, Μέσι» το γήπεδο
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Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, επικρατώντας της Αργεντινής με 1-0 στον τελικό του Μουντιάλ 2026 και όπως είναι φυσιολογικό υπήρχε κυριαρχία στα ατομικά βραβεία.

Ο Πάου Κουμπαρσί αναδείχθηκε καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης, ενώ ο Ουνάι Σιμόν καλύτερος τερματοφύλακας.

Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Ρόδρι, ο οποίος την ώρα που παρέλαβε το βραβείο του άκουσε όλο το στάδιο να φωνάζει «Μέσι, Μέσι».

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