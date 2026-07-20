· Γερμανία

Ο Κλοπ επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας: «Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο»

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιστρέφει κι επίσημα στους πάγκους.

Ο Κλοπ επιβεβαίωσε ότι αναλαμβάνει την εθνική Γερμανίας: «Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο»
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Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται να επιστρέψει στην προπονητική δράση, καθώς αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γερμανίας, σηματοδοτώντας την πρώτη του εμπειρία σε πάγκο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ αποκάλυψε πως έχουν πλέον ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες που αφορούσαν τη συμφωνία του με τη Red Bull, γεγονός που του επιτρέπει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη νέα πρόκληση της καριέρας του.

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, είναι πλέον έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, αναλαμβάνοντας τα ηνία της «Νασιονάλμανσαφτ».

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιούργκεν Κλοπ

«Λύθηκε το θέμα με την Red Bull και οφείλω να την ευχαριστήσω για τη στάση της. Ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα και το θέμα τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα θα επιστρέψω στο Βερολίνο για να προχωρήσει η διαδικασία με την ομοσπονδία, να υπογράψω το συμβόλαιο και ν' ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα και στη ζωή μου».

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