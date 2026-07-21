· Λος Άντζελες Λέικερς

NBA: Υπέγραψε στους Λέικερς ο Θάιμπουλ

Στους Λος Άντζελες Λέικερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ματίς Θάιμπουλ, όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια.

NBA: Υπέγραψε στους Λέικερς ο Θάιμπουλ
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Την φανέλα των Λος Άντζελες Λέικερς θα φορέσει για την επόμενη σεζόν ο Ματίς Θάιμπουλ, με τον έμπειρο φόργουορντ να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο αξίας 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων με τους «Λιμνάνθρωπους».

Όπως αναφέρει ο insider Σαμς Σαράνια, ο 29χρονος προτού πάρει την απόφαση να υπογράψει στην ομάδα του Λος Άντζελες, μίλησε τόσο με τον προπονητή, Τζέι Τζέι Ρέντικ όσο και με τον Λούκα Ντόνσιτς για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα, με τον Αυστραλό εντέλει να λέει το «ναι» στην πρόταση.

Ο Θάιμπουλ έχει υπάρξει δύο φορές μέλος στις καλύτερες πεντάδες των αμυντικών, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε συνολικά σε 30 παιχνίδια με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, έχοντας κατά μέσο όρο 5.8 πόντους, 2.0 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ ανά αγώνα, σουτάροντας με 40% από την γραμμή του τριπόντου.

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