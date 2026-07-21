Άνοδος δύο θέσεων για την Εθνική ομάδα στο ranking της FIFA

Από την 46η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA θα εκκινήσει η Εθνική Ομάδα την αγωνιστική πορεία της στη νέα σεζόν, καθώς στην τελευταία επικαιροποιημένη κατάταξη σημείωσε άνοδο δύο θέσεων.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βελτίωσε έτσι τη θέση του ενόψει των πρώτων επίσημων υποχρεώσεών του στη League A του UEFA Nations League 2026/27. Άνοδο τριών θέσεων κατέγραψε και η Σερβία, η οποία είναι η πρώτη αντίπαλος της Εθνικής στη διοργάνωση και πλέον βρίσκεται στην 40ή θέση. Αντίθετα, οι άλλες δύο ομάδες του ομίλου παρουσίασαν πτωτική πορεία μετά τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026. Η Ολλανδία υποχώρησε κατά μία θέση και βρίσκεται πλέον στην 9η θέση της κατάταξης, ενώ η Γερμανία σημείωσε πτώση δύο θέσεων και είναι πλέον 12η.

Η σημαντικότερη μεταβολή της παγκόσμιας κατάταξης αφορά στη νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία, η οποία ανέβηκε στην κορυφή του ranking, ενώ η φιναλίστ Αργεντινή υποχώρησε στη δεύτερη θέση. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Νορβηγία, η οποία κέρδισε 12 θέσεις, ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσε η Τυνησία, επίσης κατά 12 θέσεις.

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