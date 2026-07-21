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Άρης: Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Βασίλης Τολιόπουλος για τις υπογραφές

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, όπου θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη Betsson.

Άρης: Στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη ο Βασίλης Τολιόπουλος για τις υπογραφές
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Ο Άρης Betsson ετοιμάζεται να ολοκληρώσει και τυπικά την επιστροφή του Βασίλη Τολιόπουλου, με τον διεθνή γκαρντ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη (23/7).

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία εδώ και αρκετές ημέρες και πλέον απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Με την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, ο 29χρονος γκαρντ θα υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, επιστρέφοντας στους «κίτρινους», μετά την πρώτη επιτυχημένη παρουσία του στην ομάδα.

Η νέα συνεργασία των δύο πλευρών βρίσκει τον Άρη Betsson σε διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με το προηγούμενο πέρασμα του Τολιόπουλου, καθώς η ομάδα έχει ενισχύσει σημαντικά τόσο το μπάτζετ όσο και τις φιλοδοξίες της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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