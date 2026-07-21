Στην Πόρτο ο Χουάνγκ Ιν-Μπομ

Τον νέο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Χουάνγκ Ιν-Μπομ, καθώς η Πόρτο ανακοίνωσε την απόκτηση του Νοτιοκορεάτη μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο 29χρονος χαφ αφήνει τη Φέγενορντ έπειτα από δύο σεζόν, έχοντας προηγουμένως αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Ρουμπίν Καζάν και Ερυθρό Αστέρα. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, ο Χουάνγκ πραγματοποίησε 22 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Φέγενορντ, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας προς τη δεύτερη θέση του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Το καλοκαίρι εκπροσώπησε και τη Νότια Κορέα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του να ολοκληρώνει την παρουσία του στη φάση των ομίλων.