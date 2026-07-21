ΑΕΚ: Έτσι πάει στους ισχυρούς των play offs του Champions League - Τα αποτελέσματα που περιμένει

Η ΑΕΚ έχει στραμμένη την προσοχή της στις αναμετρήσεις του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League, καθώς τα αποτελέσματά τους ενδέχεται να επηρεάσουν τη θέση της στην κλήρωση των play offs.

Η Ένωση θα ξεκινήσει την ευρωπαϊκή της πορεία απευθείας από τα play offs και περιμένει την κλήρωση της 3ης Αυγούστου, όπου θα μάθει τον αντίπαλό της στη μάχη για την πρόκριση στη League Phase.

Το δεδομένο είναι ξεκάθαρο για τους «κιτρινόμαυρους». Αν αποκλειστεί μία ομάδα με υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ, τότε η ελληνική ομάδα θα τοποθετηθεί στους ισχυρούς της κλήρωσης. Οι ομάδες που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Λεχ Πόζναν, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και ο Ερυθρός Αστέρας. Σε περίπτωση που μία από αυτές δεν καταφέρει να προκριθεί, η ΑΕΚ θα ανέβει στους ισχυρούς. Διαφορετικά, θα βρίσκεται στους ανίσχυρους και θα αντιμετωπίσει, θεωρητικά, πιο απαιτητικό αντίπαλο.

Οι αγώνες της Ένωσης στα play offs είναι προγραμματισμένοι για τις 18 ή 19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 25 ή 26 του ίδιου μήνα. Μέχρι τότε, η θέση της στο ταμπλό θα εξαρτηθεί από αποτελέσματα αγώνων στους οποίους δεν συμμετέχει, αλλά επηρεάζουν άμεσα τα δεδομένα της κλήρωσης.

Οι αναμετρήσεις που ενδιαφέρουν άμεσα την ΑΕΚ είναι οι εξής: