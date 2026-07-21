Volley League Γυναικών: Με δύο ντέρμπι η πρεμιέρα - Το αναλυτικό πρόγραμμα

Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις κάνει πρεμιέρα η Volley League Γυναικών για τη σεζόν 2026-27, καθώς η κληρωτίδα έβγαλε από νωρίς δυνατές μονομαχίες. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός.

Όσο για το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων», αυτό έχει προγραμματιστεί για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να έχει τον ρόλο του γηπεδούχου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

1η αγωνιστική – 17/10/2026

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ε.Κ.

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ. Ελπίς

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ. Άρης

Α.Ο. Θήρας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Α.Σ.Π. Θέτις – Πανιώνιος Betsson

Ζ.Α.Ο.Ν. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

2η αγωνιστική – 24/10/2026

Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Θήρας

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ.Π. Θέτις

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Πανιώνιος Betsson

3η αγωνιστική – 31/10/2026

Π.Α.Ο.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης

Πανιώνιος Betsson – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

4η αγωνιστική – 7/11/2026

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Θήρας

Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ.Π. Θέτις

Α.Σ. Άρης – Πανιώνιος Betsson

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

5η αγωνιστική – 14/11/2026

Α.Ο. Θήρας – Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ε.Κ.

Πανιώνιος Betsson – Α.Σ. Ελπίς

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Άρης

Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

6η αγωνιστική – 18/11/2026

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ.Π. Θέτις

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson

Α.Σ. Ελπίς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Άρης

7η αγωνιστική – 21/11/2026

Πανιώνιος Betsson – Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ε.Κ.

Α.Σ. Άρης – Α.Σ. Ελπίς

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

8η αγωνιστική – 28/11/2026

Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Betsson

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ.Π. Θέτις

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο. Θήρας

Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Άρης

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Ελπίς

9η αγωνιστική – 5/12/2026

Α.Σ. Άρης – Ζ.Α.Ο.Ν.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πανιώνιος Betsson – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Σ. Ελπίς – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Θήρας – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

10η αγωνιστική – 12/12/2026

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ. Ελπίς

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Άρης

Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Πανιώνιος Betsson

Α.Ο. Θήρας – Α.Σ.Π. Θέτις

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Ε.Κ.

11η αγωνιστική – 19/12/2026

Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Σ. Ελπίς – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Σ. Άρης – Π.Α.Ο.Κ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Πανιώνιος Betsson – Α.Ο. Θήρας

Α.Σ.Π. Θέτις – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

12η αγωνιστική – 23/12/2026

Α.Ε.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Σ. Ελπίς – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Θήρας

Πανιώνιος Betsson – Α.Σ.Π. Θέτις

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Ζ.Α.Ο.Ν.

13η αγωνιστική – 9/1/2027

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ε.Κ.

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ. Ελπίς

Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Άρης

Α.Σ.Π. Θέτις – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Πανιώνιος Betsson – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

14η αγωνιστική – 16/1/2027

Ζ.Α.Ο.Ν. – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο. Θήρας

Α.Σ. Άρης – Α.Σ.Π. Θέτις

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Παναθηναϊκός Α.Ο.

15η αγωνιστική – 23/1/2027

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ζ.Α.Ο.Ν.

Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Θήρας – Α.Ε.Κ.

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Ελπίς

Πανιώνιος Betsson – Α.Σ. Άρης

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

16η αγωνιστική – 30/1/2027

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Θήρας

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Ε.Κ. – Α.Σ.Π. Θέτις

Α.Σ. Ελπίς – Πανιώνιος Betsson

Α.Σ. Άρης – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Π.Α.Ο.Κ.

17η αγωνιστική – 6/2/2027

Α.Σ.Π. Θέτις – Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Π.Α.Ο.Κ.

Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Ελπίς

Α.Σ. Άρης – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

18η αγωνιστική – 13/2/2027

Ζ.Α.Ο.Ν. – Πανιώνιος Betsson

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Θήρας

Α.Ε.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ. Άρης

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

19η αγωνιστική – 20/2/2027

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Πανιώνιος Betsson – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Α.Σ.Π. Θέτις – Π.Α.Ο.Κ.

Α.Ο. Θήρας – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Σ. Άρης – Α.Ε.Κ.

Α.Σ. Ελπίς – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

20η αγωνιστική – 27/2/2027

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ. Άρης

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Π.Α.Ο.Κ. – Πανιώνιος Betsson

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ.Π. Θέτις

Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Ελπίς

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Ο. Θήρας

21η αγωνιστική – 13/3/2027

Α.Σ. Ελπίς – Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Σ. Άρης – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Π.Α.Ο.Κ.

Πανιώνιος Betsson – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil

Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ο. Θήρας

Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος

22η αγωνιστική – 20/3/2027

Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ε.Κ.

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Ελπίς

Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ. Άρης

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Α.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Betsson

Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ.Π. Θέτις