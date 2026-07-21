Volley League Γυναικών: Με δύο ντέρμπι η πρεμιέρα - Το αναλυτικό πρόγραμμα
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.
Με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις κάνει πρεμιέρα η Volley League Γυναικών για τη σεζόν 2026-27, καθώς η κληρωτίδα έβγαλε από νωρίς δυνατές μονομαχίες. Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα της πρεμιέρας ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και ΑΟ Θήρας – Ολυμπιακός.
Όσο για το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων», αυτό έχει προγραμματιστεί για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να έχει τον ρόλο του γηπεδούχου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
1η αγωνιστική – 17/10/2026
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ε.Κ.
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ. Ελπίς
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ. Άρης
Α.Ο. Θήρας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Σ.Π. Θέτις – Πανιώνιος Betsson
Ζ.Α.Ο.Ν. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
2η αγωνιστική – 24/10/2026
Ζ.Α.Ο.Ν. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Θήρας
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ.Π. Θέτις
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Πανιώνιος Betsson
3η αγωνιστική – 31/10/2026
Π.Α.Ο.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ε.Κ.
Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Ελπίς
Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Άρης
Πανιώνιος Betsson – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
4η αγωνιστική – 7/11/2026
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Θήρας
Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ.Π. Θέτις
Α.Σ. Άρης – Πανιώνιος Betsson
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
5η αγωνιστική – 14/11/2026
Α.Ο. Θήρας – Ζ.Α.Ο.Ν.
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ε.Κ.
Πανιώνιος Betsson – Α.Σ. Ελπίς
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Άρης
Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
6η αγωνιστική – 18/11/2026
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ.Π. Θέτις
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Ε.Κ. – Πανιώνιος Betsson
Α.Σ. Ελπίς – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Άρης
7η αγωνιστική – 21/11/2026
Πανιώνιος Betsson – Ζ.Α.Ο.Ν.
Α.Σ.Π. Θέτις – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Θήρας – Π.Α.Ο.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ε.Κ.
Α.Σ. Άρης – Α.Σ. Ελπίς
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
8η αγωνιστική – 28/11/2026
Ζ.Α.Ο.Ν. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Πανιώνιος Betsson
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ.Π. Θέτις
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Ο. Θήρας
Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Άρης
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ. Ελπίς
9η αγωνιστική – 5/12/2026
Α.Σ. Άρης – Ζ.Α.Ο.Ν.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Πανιώνιος Betsson – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Σ. Ελπίς – Α.Ε.Κ.
Α.Ο. Θήρας – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
10η αγωνιστική – 12/12/2026
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ. Ελπίς
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Άρης
Π.Α.Ο.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Πανιώνιος Betsson
Α.Ο. Θήρας – Α.Σ.Π. Θέτις
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Ε.Κ.
11η αγωνιστική – 19/12/2026
Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Α.Σ. Ελπίς – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Σ. Άρης – Π.Α.Ο.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Πανιώνιος Betsson – Α.Ο. Θήρας
Α.Σ.Π. Θέτις – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
12η αγωνιστική – 23/12/2026
Α.Ε.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Σ. Ελπίς – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Σ. Άρης – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Ο. Θήρας
Πανιώνιος Betsson – Α.Σ.Π. Θέτις
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Ζ.Α.Ο.Ν.
13η αγωνιστική – 9/1/2027
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ε.Κ.
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ. Ελπίς
Α.Ο. Θήρας – Α.Σ. Άρης
Α.Σ.Π. Θέτις – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Πανιώνιος Betsson – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
14η αγωνιστική – 16/1/2027
Ζ.Α.Ο.Ν. – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ε.Κ. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο. Θήρας
Α.Σ. Άρης – Α.Σ.Π. Θέτις
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Πανιώνιος Betsson
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Παναθηναϊκός Α.Ο.
15η αγωνιστική – 23/1/2027
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ζ.Α.Ο.Ν.
Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Θήρας – Α.Ε.Κ.
Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Σ. Ελπίς
Πανιώνιος Betsson – Α.Σ. Άρης
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
16η αγωνιστική – 30/1/2027
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ο. Θήρας
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Ε.Κ. – Α.Σ.Π. Θέτις
Α.Σ. Ελπίς – Πανιώνιος Betsson
Α.Σ. Άρης – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Π.Α.Ο.Κ.
17η αγωνιστική – 6/2/2027
Α.Σ.Π. Θέτις – Ζ.Α.Ο.Ν.
Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Π.Α.Ο.Κ.
Πανιώνιος Betsson – Α.Ε.Κ.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Α.Σ. Ελπίς
Α.Σ. Άρης – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
18η αγωνιστική – 13/2/2027
Ζ.Α.Ο.Ν. – Πανιώνιος Betsson
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ.Π. Θέτις
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Θήρας
Α.Ε.Κ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Σ. Ελπίς – Α.Σ. Άρης
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
19η αγωνιστική – 20/2/2027
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Ζ.Α.Ο.Ν.
Πανιώνιος Betsson – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Α.Σ.Π. Θέτις – Π.Α.Ο.Κ.
Α.Ο. Θήρας – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Σ. Άρης – Α.Ε.Κ.
Α.Σ. Ελπίς – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
20η αγωνιστική – 27/2/2027
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Σ. Άρης
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Π.Α.Ο.Κ. – Πανιώνιος Betsson
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Α.Σ.Π. Θέτις
Α.Ε.Κ. – Α.Σ. Ελπίς
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Ο. Θήρας
21η αγωνιστική – 13/3/2027
Α.Σ. Ελπίς – Ζ.Α.Ο.Ν.
Α.Σ. Άρης – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Π.Α.Ο.Κ.
Πανιώνιος Betsson – Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil
Α.Σ.Π. Θέτις – Α.Ο. Θήρας
Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Α. Απολλώνιος
22η αγωνιστική – 20/3/2027
Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ε.Κ.
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Σ. Ελπίς
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Σ. Άρης
Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.
Α.Ο. Θήρας – Πανιώνιος Betsson
Ο.Φ.Α. Απολλώνιος – Α.Σ.Π. Θέτις