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Ντινάμο Κιέβου: Πλήγμα με Βιβτσαρένκο ενόψει των «μαχών» με ΠΑΟΚ

Ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο, θα υποβληθεί σε επέμβαση και δεν θα αγωνιστεί στις αναμετρήσεις της Ντινάμο Κιέβου με τον ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ντινάμο Κιέβου: Πλήγμα με Βιβτσαρένκο ενόψει των «μαχών» με ΠΑΟΚ
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Με σημαντική απουσία θα παραταχθεί η Ντινάμο Κιέβου στα δύο παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς ο Κονσταντίν Βιβτσαρένκο τέθηκε νοκ άουτ λόγω σοβαρού τραυματισμού.

Ο 24χρονος αριστερός μπακ τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της ρεβάνς με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, με τις εξετάσεις να επιβεβαιώνουν ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Βιβτσαρένκο δεν υπολογίζεται για τις δύο αναμετρήσεις με τον «Δικέφαλο του Βορρά», ενώ ο Ντούμπιντσακ παραμένει πλέον η μοναδική διαθέσιμη επιλογή της ουκρανικής ομάδας για το αριστερό άκρο της άμυνας.

https://www.instagram.com/p/DbCyUtUN1mM/

Την περσινή σεζόν ο Βιβτσαρένκο κατέγραψε 29 συμμετοχές με τη φανέλα της Ντινάμο Κιέβου, ενώ στη φετινή αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε ως αλλαγή στη ρεβάνς που διεξήχθη στη Ρουμανία.

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