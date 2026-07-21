Χρήστος Πρίτσας στο Onsports: «Φέτος οι προσδοκίες μας είναι πολύ μεγάλες»

Ο μεγαλομέτοχος της ομάδας των βορείων προαστίων της Αθήνας, έδωσε προ ημερών το «παρών» στην κλήρωση του νέου πρωταθλήματος της Super League και στο περιθώριο της εκδήλωσης μίλησε στην κάμερα του Onsports.

Αρχικά, ο πρόεδρος της «κυανόλευκης» ΠΑΕ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την επίτευξη του στόχου της περσινής σεζόν με την παραμονή στην πρώτη κατηγορία και έδωσε το… σύνθημα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ξεκαθαρίζοντας πως οι προσδοκίες είναι πλέον πολύ μεγάλες.

Παράλληλα, ο Χρήστος Πρίτσας μίλησε στην ιστορική φιλοξενία της Κηφισιάς στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μια και ο αθηναϊκός σύλλογος ενδεχομένως να είναι ο τελευταίος που θα χρησιμοποιήσει το «Απ. Νικολαΐδης», ενώ ακόμα εξέφρασε και την ευχή του για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Όσον αφορά στον φετινό στόχο της Κηφισιάς, μετά την περσινή παραμονή στην Super League, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ απάντησε: «Η Κηφισιά φέτος θα αγωνιστεί στη Super League για τρίτη σεζόν. Αυτό από μόνο του είναι μία τεράστια επιτυχία για την ομάδα της Κηφισιάς, η οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Super League 2 πριν από πέντε χρόνια και από τότε βρίσκεται ανελλιπώς στις επαγγελματικές κατηγορίες, έχοντας πάρει δύο πρωταθλήματα από τη Super League 2 και φέτος θα παίξουμε για τρίτη χρονιά. Στο ποδόσφαιρο ότι στόχους και να βάλεις, το πιο σημαντικό είναι κάθε παιχνίδι να είσαι προσηλωμένος και να προσπαθείς σε κάθε παιχνίδι να πάρεις το πιο καλό αποτέλεσμα. Πέρυσι καταφέραμε και κάναμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ήταν μια πρωτόγνωρη πορεία στην Κηφισιά, κάναμε μεταγραφές δύο παικτών μας σε μία πολύ μεγάλη ομάδα. Καταφέραμε στο τέλος και παραμείναμε στην κατηγορία. Να πω επίσης πως ο προπονητής μας κλείνει φέτος τρεισήμισι χρόνια στην ομάδα της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο. Είμαστε πιο έμπειροι λόγω της τρίτης συμμετοχής και θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε το ίδιο και ακόμα καλύτερα και οι προσδοκίες μας είναι και φέτος πολύ μεγάλες».

Αναφορικά με το γεγονός πως η Κηφισιά τη φετινή σεζόν θα παίζει στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας ο Χρήστος Πρίτσας σχολίασε: «Δυστυχώς για την ομάδα της Κηφισιάς το γηπεδικό είναι ένα τεράστιο θέμα. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες με τον Δήμο μας να βρούμε μία λύση γι’ αυτό το κομμάτι, που μας ταλαιπωρεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Από την άλλη, η Κηφισιά έχει μάθει στα δύσκολα, έχει μάθει να αγωνίζεται εντός έδρας σε γήπεδα που δεν βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς. Φέτος είμαστε χαρούμενοι γιατί τουλάχιστον γνωρίζουμε από νωρίς που θα αγωνιζόμαστε, κάτι που την περσινή χρονιά το μάθαμε μετά από ένα - ενάμιση μήνα που είχε αρχίσει ήδη το πρωτάθλημα και ως γηπεδούχοι παίζαμε άλλες φορές στο Αγρίνιο, άλλες φορές στο Βόλο, άλλες φορές στον Ατρόμητο. Οπότε το γεγονός από μόνο του που θα ξέρουμε ότι θα αγωνιζόμαστε στη Λεωφόρο είναι πολύ θετικό για μας. Για τη Λεωφόρο, είναι ένα πράγματι ένα ιστορικότατο γήπεδο. Απ’ ότι γνωρίζω, μετά τη φετινή σεζόν θα αρχίσουν οι διαδικασίες κατεδάφισης τους γηπέδου της Λεωφόρου, οπότε αν αυτό συμβεί θα είναι η Κηφισιά η τελευταία ομάδα που θα παίξει σ’ αυτό το γήπεδο, κάτι που θα μείνει στην ιστορία».

Ακόμα, αναφέρθηκε και στα… επεισόδια στο «σίριαλ» της ηγεσίας της Super League: «Δύο σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες της χώρας μας που διοικούν δύο τόσο μεγάλες ομάδες, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό ήταν αντιμέτωποι για την προεδρία της Super League. Στις πρώτες δύο ψηφοφορίες το αποτέλεσμα ήταν ισόβαθμο και στο τέλος βρέθηκε μία πολύ δίκαιη λύση να μοιραστούν την θητεία. Τον πρώτο χρόνο να διοικήσει ο κ. Αλαφούζος και το δεύτερο χρόνο ο κ. Μαρινάκης».

Τέλος, ο Χρήστος Πρίτσας έδωσε και την ευχή για το ελληνικό ποδόσφαιρο: «Η ευχή μου είναι το ποδόσφαιρο συνεχώς να αναπτύσσεται και κάποια στιγμή το πρωτάθλημα της χώρας μας να μπορέσει να βρεθεί στα ίσια ή σχεδόν στα ίσια επίπεδα που είναι τα πιο προηγμένα πρωταθλήματα σ’ όλη την Ευρώπη, που βλέπουμε όλα τα γήπεδα να είναι γεμάτα και βλέπουμε κάθε παιχνίδι να είναι μια γιορτή. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, όπου το αποτέλεσμα είναι απρόβλεπτο. Μπορεί μια μικρή ομάδα να πάρει αποτέλεσμα από μία μεγάλη ομάδα και αυτό είναι που κάνει το ποδόσφαιρο ξεχωριστό και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κόσμου σε όλα τα παιχνίδια μέχρι το τελευταίο λεπτό».