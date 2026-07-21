Στο παιχνίδι για τον Καρέτσα και η «ελληνική» Μπράιτον

Το «καυτό» καλοκαίρι για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα συνεχίζεται, με τον διεθνή άσο να βλέπει αρκετές ομάδες να θέλουν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Συγκεκριμέμα μετά τις Μίλαν και Ντόρτμουντ έρχεται ακόμα ένας σύλλογος να προστεθεί στους «μνηστήρες» για την απόκτησή του.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος, Εκρέμ Κονούρ οι «γλάροι» θέλουν να μεγαλώσουν την... ελληνική παροικία τους, καθώς μετά τους Μπάμπη Κωστούλα και Στέφανο Τζίμα αναμένεται να κινηθούν και για τον ποδοσφαιριστή της Γκενκ.

Όπως είναι ήδη γνωστό οι Βέλγοι ζητούν ένα ποσό ανάμεσα σε 35 και 40 εκατ. ευρώ.