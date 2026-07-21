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ΑΕΚ: Σκληρό «πόκερ» με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα – Η στάση του παίκτη που θέλει μεταγραφή!

Η ΑΕΚ συνεχίζει να πιέζει τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του Κίνγκς Κάνγκουα – Η ισραηλινή ομάδα θέλει να τον χρησιμοποιήσει κόντρα στην Βίκινγκουρ, αρνητικός ο παίκτης που θέλει μεταγραφή.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Σκληρό «πόκερ» με Μπερ Σεβά για Κάνγκουα – Η στάση του παίκτη που θέλει μεταγραφή!
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Η υπόθεση του χαφ από τη Ζάμπια βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες για την «Ένωση».

Οι «κιτρινόμαυροι» καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να κλείσουν θετικά την υπόθεση του Κάνγκουα, η οποία αναμένεται να ξεκαθαρίσει την Τρίτη (21/07).

Η Χάποελ Μπερ Σεβά αντιμετωπίζει την Βικινγκούρ στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Τα δύο ματς με την πρωταθλήτρια Ισλανδίας μπορεί να κρίνουν όλη τη σεζόν για την ισραηλινή ομάδα, καθώς σε περίπτωση πρόκρισης θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους σε League Phase (στη χειρότερη του Conference League), κάτι που αποτελεί μεγάλο στόχο του καλοκαιριού.

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Ο Κάνγκουα βρίσκεται κανονικά στην αποστολή και τα ρεπορτάζ στο Ισραήλ αναφέρουν ότι μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και βασικός. Αν πάρει χρόνο συμμετοχής, τότε, αν πάρει μεταγραφή για την ΑΕΚ, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα playoffs του Champions League. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι πληροφορίες θέλουν την «Ένωση» να στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις.

LIVE MATCH: ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ - ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ

«Συμπαίκτης» στην προσπάθεια της ΑΕΚ να κλείσει άμεσα το θέμα είναι ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος πιέζει με κάθε τρόπο για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Η πλευρά του Κάνγκουα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή, ώστε ο ποδοσφαιριστής να κάνει το επόμενο βήμα και γι’ αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να πείσει τους ανθρώπους της Μπερ Σεβά να τον χρησιμοποιήσουν στο αποψινό ματς.

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