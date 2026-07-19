Πιέζει για Κάνγκουα η ΑΕΚ: «Συμπαίκτης» ο Αφρικανός μέσος στις διαπραγματεύσεις με την Μπερ Σεβά

Όπως διαβάσατε νωρίτερα, η «Ένωση» «φουλάρει» για να βρει τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επιθυμεί να έχει τον νέο ποδοσφαιριστή, το συντομότερο δυνατό, ιδανικά ακόμη και από την πρώτη ημέρα της επιστροφής στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου. Ο εκλεκτός (αλλά όχι φυσικά η μόνη επιλογή) είναι ο κορυφαίος (με διαφορά) ποδοσφαιριστής του πρωταθλήματος Ισραήλ, την τελευταία διετία. Ο λόγος για τον Κινγκς Κάνγκουα, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί και παλαιότερα για την ΑΕΚ. Ο ποδοσφαιριστής από τη Ζάμπια έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Σέρβος τεχνικός, ενώ κι ο ίδιος επιθυμεί να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ορι Κούπερ, η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση στη Χάποελ Μπερ Σεβά για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Το ρεπορτάζ θέλει τους «κιτρινόμαυρους» να προσφέρουν ένα ποσό κοντά στα 4.000.000 ευρώ στην ισραηλινή ομάδα (συν τα μπόνους).

Στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, η «Ένωση» έχει «συμπαίκτη» και τον Κάνγκουα, ο οποίος πιέζει την Μπερ Σεβά για να πει το «ναι». Ο 27χρονος Αφρικανός αναμένεται να πάρει ένα πολυετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που φτάνουν το 1.000.000 ευρώ, την ώρα που πληροφορίες από το Ισραήλ αναφέρουν ότι το συμβόλαιο του εκεί δεν ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

Το εμπόδιο που «μπλοκάρει» τη δεδομένη χρονική στιγμή την ολοκλήρωση της μεταγραφής είναι οι ενδοιασμοί που έχουν στην Μπερ Σεβά, η οποία δίνει δύο «τελικούς» με την Βικινγκούρ, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε περίπτωση πρόκρισης η Χάποελ θα εξασφαλίσει παρουσία σε League Phase (στη χειρότερη θα είναι στο Conference League), κάτι που αποτελεί τον μεγάλο στόχο του καλοκαιριού.

Το πρώτο ματς είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (21/07) κι ένα θετικό αποτέλεσμα είναι πιθανό να «ξεκλειδώσει» την υπόθεση, αλλά με δεδομένο ότι όλα είναι ρευστά, ο Χαβιέ Ριμπάλτα εξετάζει κι άλλες περιπτώσεις, ώστε να είναι έτοιμος σε κάθε περίπτωση.