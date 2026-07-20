· ΠΑΟΚ

Live: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League

Δείτε την κλήρωση του ΠΑΟΚ για τον γ' προκριματικό γύρο του Europa League.

Live: Η κλήρωση του ΠΑΟΚ στο Europa League
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Ο ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για το υπογκρούπ από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τη διαδικασία να εξελίσσεται ευνοϊκά, καθώς δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί απέναντι σε ομάδα που θα αποκλειστεί από τα προκριματικά του Champions League.

Η προσοχή του «Δικεφάλου του Βορρά» παραμένει στραμμένη στη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη στην Πολωνία, στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι «ασπρόμαυροι» γνωρίζουν πλέον τους πιθανούς αντιπάλους που μπορεί να βρουν απέναντί τους στην επόμενη φάση.

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