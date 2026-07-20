Ομπράντοβιτς για τη φωτογραφία με Διαμαντίδη: «Από τις καλύτερες της καριέρας μου»

Η αγωνιστική περίοδος 2010-11 στην EuroLeague είχε τη σφραγίδα του Δημήτρη Διαμαντίδη, ο οποίος σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του: αναδείχθηκε MVP, κορυφαίος αμυντικός της διοργάνωσης και, φυσικά, κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης.

Με τη λήξη του μεγάλου τελικού στη Βαρκελώνη (78-70 υπέρ των «πρασίνων»), ο «3D» έτρεξε αμέσως στην αγκαλιά του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πανηγυρίζοντας παρέα το έκτο αστέρι. Αυτό το αυθόρμητο «κλικ» έμεινε στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές.

Σχολιάζοντας το συγκεκριμένο φωτογραφικό στιγμιότυπο 15 χρόνια μετά, ο «Ζοτς» στάθηκε στη συναισθηματική του αξία, υπογραμμίζοντας πως «η γλώσσα του σώματος τα λέει όλα» και χαρακτηρίζοντάς τη ως μία από τις πιο όμορφες εικόνες της προπονητικής του διαδρομής.

https://www.instagram.com/p/DbBAT0SIaAo/

Παράλληλα, τόσο ο Διαμαντίδης όσο και ο Μάικ Μπατίστ επιστρέφουν στη γνώριμη «οικογένειά» τους, αφού από τη νέα σεζόν θα βρίσκονται στο πλευρό του 66χρονου Σέρβου τεχνικού, από διαφορετικά πόστα.