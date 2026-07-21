Μουντιάλ 2026: «Βούλιαξε» η Μαδρίτη - Λαοθάλασσα στην υπoδοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, Ισπανίας

Η κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 από την Ισπανία προκάλεσε πρωτοφανείς πανηγυρισμούς στη χώρα, με τη Μαδρίτη να μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο γιορτινό σκηνικό για την υποδοχή των νέων παγκόσμιων πρωταθλητών.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια φίλαθλοι κατέκλυσαν τη Δευτέρα (20/7) τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας, μία ημέρα μετά τη νίκη της «Ρόχα» με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Το ανοιχτό διώροφο λεωφορείο της εθνικής Ισπανίας, με το σύνθημα «Βασιλιάδες του Κόσμου», έγινε δεκτό μέσα σε αποθέωση. Χιλιάδες σημαίες, τραγούδια, συνθήματα και ασταμάτητο χειροκρότημα συνόδευσαν την πορεία των πρωταθλητών, ενώ κόρνες αυτοκινήτων και ζητωκραυγές συνέθεσαν το σκηνικό της μεγάλης γιορτής.

Οι πανηγυρισμοί κράτησαν για ώρες, με αρκετούς φιλάθλους να παρακολουθούν την παρέλαση από μπαλκόνια και ταράτσες, ενώ άλλοι τραγουδούσαν τη «Macarena» και το «Dai Dai», το τραγούδι της Σακίρα που ταυτίστηκε με την εφετινή διοργάνωση.

Οι ποδοσφαιριστές ανταπέδωσαν την αγάπη του κόσμου, χαιρετώντας διαρκώς το συγκεντρωμένο πλήθος. Άλλοι κρατούσαν το τρόπαιο ψηλά, άλλοι πανηγύριζαν με τα μετάλλιά τους, ενώ αρκετοί συμμετείχαν στους εορτασμούς εμφανώς συγκινημένοι.

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«Ήμουν κι εγώ εκεί»

Παρά την πολύωρη αναμονή και τις υψηλές θερμοκρασίες, οι φίλαθλοι παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι την άφιξη της αποστολής, θέλοντας να ζήσουν από κοντά μια ιστορική στιγμή.

Οικογένειες, παιδιά και παρέες κατέγραφαν κάθε στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση και, όπως έλεγαν αρκετοί, να μπορούν στο μέλλον να πουν: «Ήμουν κι εγώ εκεί», δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία το 2010.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Η αποστολή της Ισπανίας είχε προηγουμένως επισκεφθεί το κυβερνητικό μέγαρο της Μονκλόα, όπου την υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ. «Από τη στιγμή που φύγαμε από τη Νέα Υόρκη νιώθουμε σαν να πετάμε», δήλωσε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ του τελικού απέναντι στην Αργεντινή.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της ομάδας και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ 2026, Ρόδρι Ερνάντες, τόνισε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να κατακτάς έναν τίτλο με τη χώρα σου. Και όταν αυτός ο τίτλος είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε πρόκειται για το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής».

Υποδοχή από τον βασιλιά και φινάλε στη Σιμπέλες

Πριν από τους πανηγυρισμούς στους δρόμους της Μαδρίτης, οι διεθνείς έγιναν δεκτοί από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ’, τη βασίλισσα Λετίθια και τις πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, οι οποίες φορούσαν εμφανίσεις της εθνικής Ισπανίας.

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στην εμβληματική πλατεία Σιμπέλες, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη γιορτή προς τιμήν των παγκόσμιων πρωταθλητών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης για να πανηγυρίσουν την επιστροφή της «Ρόχα» στην κορυφή του κόσμου, ενώ για την ασφάλεια των εκδηλώσεων επιστρατεύτηκαν 2.050 αστυνομικοί κι ακόμα 400 στελέχη της Πολιτοφυλακής.