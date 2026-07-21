Πόσους καφέδες μπορείς να πίνεις την ημέρα; Η νέα μελέτη δίνει την απάντηση

Για πολλούς άνδρες, ο καφές δεν είναι απλώς μια πρωινή συνήθεια αλλά κάτι πολύ ανώτερο. Είναι το πρώτο boost της ημέρας, ο καλύτερος σύμμαχος πριν από μια απαιτητική προπόνηση ή το «καύσιμο» που βοηθά να βγει η μέρα.

Το ερώτημα όμως παραμένει: μέχρι πόσο καφέ μπορείς να πίνεις χωρίς να επιβαρύνεις τον οργανισμό σου;

Μια νέα επιστημονική αξιολόγηση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας δίνει μια αρκετά ξεκάθαρη απάντηση. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation, οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες μπορούν να καταναλώνουν έως και 400 mg καφεΐνης ημερησίως χωρίς να αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Αυτό μεταφράζεται σε περίπου τέσσερα έως πέντε φλιτζάνια καφέ, ανάλογα με το είδος και τον τρόπο παρασκευής.

Ο καφές δεν είναι εχθρός της καρδιάς

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα για τη σχέση της καφεΐνης με την καρδιαγγειακή υγεία, εξετάζοντας τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών αρρυθμιών και το συμπέρασμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό.

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Η μέτρια κατανάλωση καφέ δεν φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο για την καρδιά. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις συνδέεται με οφέλη για την υγεία.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι καταναλώνουν καφέ με μέτρο ενδέχεται να έχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, κολπικής μαρμαρυγής, εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τι σημαίνει αυτό για όσους γυμνάζονται;

Η καφεΐνη αποτελεί ένα από τα πιο μελετημένα εργογόνα συστατικά και χρησιμοποιείται συχνά πριν από την προπόνηση, καθώς μπορεί να αυξήσει την εγρήγορση, να μειώσει την αίσθηση κόπωσης και να βελτιώσει την απόδοση σε ορισμένες μορφές άσκησης.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι «όσο περισσότερη τόσο καλύτερα», με την υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης να υπάρχει περίπτωση να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα, προκαλώντας νευρικότητα, ταχυκαρδία ή διαταραχές στον ύπνο, κάτι που επηρεάζει άμεσα και την αποκατάσταση μετά την άσκηση.

Δεν αντιδρούν όλοι οι οργανισμοί το ίδιο

Παρότι η γενική εικόνα είναι θετική, η καφεΐνη δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο.

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Σε ορισμένους ακόμη και μικρές ποσότητες μπορεί να προκαλέσουν αίσθημα παλμών, άγχος, αϋπνία ή αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αν παρατηρείτε τέτοια συμπτώματα, καλό είναι να περιορίσετε την κατανάλωση και να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Οι ειδικοί επισημαίνουν επίσης ότι ο αφιλτράριστος καφές περιέχει καφεστόλη, μια φυσική ουσία που έχει συνδεθεί με αύξηση της LDL («κακής») χοληστερόλης.

Προσοχή στα energy drinks

Εκεί όπου χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή είναι στα ενεργειακά ποτά και στα συμπυκνωμένα σκευάσματα καφεΐνης. Πολλά από αυτά περιέχουν πολύ υψηλές ποσότητες καφεΐνης, με αποτέλεσμα το ασφαλές ημερήσιο όριο να ξεπερνιέται πολύ πιο εύκολα απ' ό,τι με έναν απλό καφέ.

Το συμπέρασμα της νέας μελέτης είναι ξεκάθαρο: για τους περισσότερους ανθρώπους, ο καφές μπορεί να αποτελεί μέρος ενός υγιεινού και δραστήριου τρόπου ζωής. Είτε ξεκινάς τη μέρα από το γραφείο είτε από το γυμναστήριο, το μυστικό παραμένει το ίδιο: μέτρο και σωστή ισορροπία.