Το αντρικό καλοκαιρινό upgrade: 5 συνήθειες που αξίζει να κρατήσεις

Το καλοκαίρι έχει μια μοναδική ιδιότητα να μας πείθει ότι τα πάντα θα γίνουν «από Δευτέρα». Μόνο που οι Δευτέρες γίνονται Παρασκευές, οι Παρασκευές γίνονται διακοπές και ξαφνικά φτάνει Σεπτέμβριος, ενώ η μοναδική σου μεγάλη επιτυχία ήταν να μάθεις ποιο beach bar βάζει το καλύτερο mojito ή σε ποιο μπαράκι αξίζει να δεις περισσότερο από όλα τον τελικό του Μουντιάλ.

Κι όμως, παραγωγικό καλοκαίρι δεν σημαίνει να δουλεύεις περισσότερο, αλλά να αξιοποιείς καλύτερα τον χρόνο σου, χωρίς να στερείσαι τις βουτιές, τις βραδινές εξόδους ή τα αυθόρμητα road trips. Το μυστικό βρίσκεται σε μερικές απλές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

1. Ξεκίνα τη μέρα πριν σε ξεκινήσει η ζέστη

Υπάρχει λόγος που οι πιο δραστήριοι άνθρωποι το καλοκαίρι τελειώνουν τις βασικές τους υποχρεώσεις μέχρι τις 10 το πρωί. Ο λόγος; Μα προφανώς ότι η θερμοκρασία είναι υποφερτή, το μυαλό λειτουργεί πιο καθαρά και οι περισπασμοί ακόμα πιο λίγοι.

Δεν χρειάζεται να ξυπνάς στις 5:00 σαν να προπονείσαι για μαραθώνιο, αρκεί να κερδίσεις μία ώρα από το συνηθισμένο σου πρόγραμμα. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορείς να απαντήσεις σε σημαντικά emails, να γυμναστείς ή να οργανώσεις τη μέρα σου. Μετά τις 2 το μεσημέρι, όταν το μόνο που σκέφτεσαι είναι αν το air condition δουλεύει αρκετά καλά, θα χαίρεσαι που τα δύσκολα έχουν ήδη τελειώσει.

Δεν λέμε να γίνεις Mark Wahlberg που ξεκινάει γυμναστική 4:30 το πρωί, αλλά το έπιασες το νόημα.

2. Βάλε έναν μικρό καθημερινό στόχο

Το καλοκαίρι δεν είναι εποχή για ατελείωτες λίστες υποχρεώσεων, παραμένει ωστόσο ιδανικό για μικρές «επιτυχίες».

Αντί να λες "θα μάθω ισπανικά", πες "θα κάνω 15 λεπτά εξάσκηση" ή αντί για "θα διαβάσω δέκα βιβλία", ξεκίνα με 20 σελίδες τη μέρα. Οι μικρές, σταθερές κινήσεις χτίζουν αποτελέσματα πολύ πιο εύκολα από τα μεγαλόπνοα σχέδια που εγκαταλείπονται πριν καν ανοίξεις την ομπρέλα.

Άλλωστε, το να τσεκάρεις έναν στόχο κάθε μέρα είναι πολύ πιο ικανοποιητικό από το να λες κάθε βράδυ "αύριο ξεκινάω".

3. Άσε επιτέλους το κινητό στην άκρη

Ναι, ξέρουμε, πρέπει να ανεβάσεις φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα γιατί αλλιώς... μάλλον δεν έγινε ποτέ.

Όμως η συνεχής εναλλαγή ανάμεσα σε notifications, social media και μηνύματα διαλύει τη συγκέντρωση. Δοκίμασε να αφήσεις το κινητό στην άκρη για 30-60 λεπτά όταν θέλεις να ολοκληρώσεις κάτι σημαντικό. Θα εκπλαγείς από το πόσα μπορείς να κάνεις χωρίς να βλέπεις κάθε πέντε λεπτά ποιος έκανε like στη φωτογραφία με τον φρέντο εσπρέσο ή το reaction στη σαλάτα σου (ασχολίαστο).

Και όχι, ο κόσμος δεν θα καταρρεύσει αν απαντήσεις λίγο αργότερα.

https://www.instagram.com/reel/DXTPyzBilCt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

4. Κινήσου περισσότερο, ακόμα κι αν δεν πηγαίνεις γυμναστήριο

Το καλοκαίρι προσφέρει άπειρες ευκαιρίες για φυσική δραστηριότητα χωρίς να χρειάζεσαι συνδρομή σε γυμναστήριο.

Περπάτησε μέχρι την παραλία αντί να πάρεις το αυτοκίνητο. Κολύμπησε λίγο παραπάνω αντί να μένεις ξαπλωμένος στην ξαπλώστρα. Βγες για μια βόλτα μετά τη δύση του ήλιου αντί να κολλάς στον καναπέ με το τηλεχειριστήριο στο χέρι, ακόμα και αν έχει κρίσιμο αγώνα Μουντιάλ.

Η περισσότερη κίνηση σημαίνει καλύτερη διάθεση, περισσότερη ενέργεια και καλύτερο ύπνο. Και όλα αυτά χωρίς να χρειαστεί να ακούσεις κάποιον να σου φωνάζει «πάμε άλλη μια κάμψη!».

5. Προστάτεψε τον χρόνο της ξεκούρασης

Η παραγωγικότητα δεν είναι να γεμίζεις κάθε λεπτό της ημέρας με υποχρεώσεις, αλλά να γνωρίζεις πότε πρέπει να πατήσεις το STOP.

Δώσε χώρο στις στιγμές που πραγματικά σε γεμίζουν, καλή ώρα ένα απογευματινό μπάνιο, ένα βιβλίο στο μπαλκόνι, μια κουβέντα με φίλους χωρίς να κοιτάς το ρολόι ή ένα ηλιοβασίλεμα χωρίς να προσπαθείς να το φωτογραφίσεις από δεκαπέντε διαφορετικές γωνίες.

Η ξεκούραση δεν είναι χάσιμο χρόνου, αλλά ο τρόπος με τον οποίο φορτίζεις τις μπαταρίες σου ώστε να έχεις ενέργεια για όσα πραγματικά αξίζουν.

Το καλοκαίρι δεν είναι αγώνας

Δεν χρειάζεται να μετατρέψεις τους μήνες των διακοπών σε εταιρικό σεμινάριο αυτοβελτίωσης. Αν στο τέλος του καλοκαιριού έχεις απολαύσει τις στιγμές σου, έχεις αποκτήσει μερικές καλές συνήθειες και νιώθεις λίγο πιο οργανωμένος και λίγο πιο ξεκούραστος, τότε μάλλον τα κατάφερες.

Και αν κάποιες μέρες το μόνο παραγωγικό πράγμα που έκανες ήταν να πετύχεις την τέλεια θερμοκρασία της θάλασσας, μην αγχώνεσαι. Κάποιες επιτυχίες δεν μπαίνουν σε λίστα υποχρεώσεων, αλλά αξίζουν όσο όλες οι υπόλοιπες μαζί.