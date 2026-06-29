Κάρμο: «Να κατακτήσουμε τους στόχους μας»

Ο Νταβίντ Κάρμο βρίσκεται και πάλι στην Ελλάδα, καθώς επέστρεψε τα ξημερώματα της Δευτέρας για να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα του αρχή με τους «ερυθρόλευκους», μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την ομάδα.

Ο 26χρονος στόπερ έφτασε στην Αθήνα και στις πρώτες του δηλώσεις στάθηκε στη χαρά που αισθάνεται για την επιστροφή του, τονίζοντας πως κάθε φορά που βρίσκεται στον Ολυμπιακό νιώθει σαν να επιστρέφει στο σπίτι του.

«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Κάρμο αναφέρθηκε στη φιλοσοφία που πρέπει να διέπει τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας ότι η ομάδα οφείλει να διεκδικεί τη νίκη σε κάθε αναμέτρηση, ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

«Είναι υποχρέωσή μας στον Ολυμπιακό πάντα να αγωνιζόμαστε για τις νίκες, οπότε και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε μάχη, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να πετύχουμε τους στόχους μας», ανέφερε.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του, ο Ανγκολέζος αμυντικός ευχαρίστησε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την υποδοχή που του επιφύλαξαν, υπογραμμίζοντας πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να πανηγυρίσει μαζί τους νέες επιτυχίες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή», είπε ο Κάρμο.