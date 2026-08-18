Μουρίνιο: «Επέστρεψα σπίτι μου, είμαι ένας από εσάς»

Ημέρα Μουρίνιο είναι η σημερινή στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Πορτογάλο να παρουσιάζεται ως νέος προπονητής της «Βασίλισσας», υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Στο event που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (18/08) στη «Ciudad Real Madrid», ο «Special One» παρουσιάστηκε από τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ, Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος τον καλωσόρισε και πάλι στον σύλλογο. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο επίτιμος πρόεδρος της Ρεάλ, Χοσέ Μαρτίνεθ Πίρι.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο 63χρονος τεχνικός αναφέρθηκε στην επιστροφή του στους «Μερένγχες», τονίζοντας πως επιστρέφει σπίτι του.

Θυμίζουμε πως η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει το προσεχές Σάββατο (22/8, 22:30) την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη για την πρώτη αγωνιστική της La Liga.

Αναλυτικά οι πρώτες ατάκες του Μουρίνιο:

«Την πρώτη φορά που ήρθα στη Ρεάλ Μαδρίτης ήταν το αποκορύφωμα σε επαγγελματικό επίπεδο. Τώρα, όμως, πέρα από το ότι ισχύει ξανά το ίδιο, υπάρχει και το συναισθηματικό κομμάτι, η αγάπη που νιώθω. Γι’ αυτό πιστεύω ότι αυτή η περίοδος είναι ακόμη πιο ξεχωριστή από την πρώτη», ανέφερε αρχικά.

«Το σημαντικό είναι να δουλεύουμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλω όλοι στο Βαλδεμπέμπας να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Στον κόσμο μπορώ να πω ότι είμαι ένας από εσάς. Πάντα ήμουν, από την ημέρα που έφυγα».